Film1 is ook in april de place to be voor de filmliefhebber

In de spannende en verrassende Deense satirefilm 'Superposition' gaat een stel hippe millennials op zoek naar een authentiek leven in een afgelegen bos, dat op een grote desillusie uitloopt.

Stine en Teit hebben genoeg van hun gestreste leven in Kopenhagen, dus trekken ze met hun zoontje Nemo naar het Zweedse platteland. Dat ze voor zo’n authentiek leven wel een prachtig comfortabel huis nodig hebben spreekt vanzelf. Ook staat de verhuizing in dienst van een zelfverheerlijkende podcast. Maar er komt een einde aan hun vredige bestaan wanneer ze zien dat een ander stel aan de overkant woont en hun zoontje in het bos verdwijnt.

SUPERPOSITION - Première zaterdag 7 april om 20.30 uur

Genre: drama, thriller

Regisseur: Karoline Lyngbye

Cast: Marie Bach Hansen, Mikkel Boe Følsgaard, Mihlo Olsen

ATTACHMENT - Première zaterdag 13 april om 20.30 uur

Genre: horror, romantiek, drama

Regisseur: Gabriel Bier Gislason

Cast: Josephine Park, Sofie Gråbøl, David Dencik, Ellie Kendrick

Een echte aanrader voor fans van horrordrama’s. In het Deense verhaal wordt Maja verliefd op de Joodse academica Leah en maakt in Londen kennis met haar schoonmoeder Chana. Sofie Gråbøl (bekend van de Deense hitserie The Killing) kruipt in de huid van de orthodoxe en opdringerige moeder, die duistere geheimen blijkt te koesteren.

Maja en Leah ontmoeten elkaar en zijn meteen verliefd. Echter wanneer Leah een mysterieuze aanval krijgt, wil ze terug naar haar moeder in Londen. Maja besluit met Leah mee te gaan naar Engeland. Leahs moeder Chana blijkt echter zeer orthodox en bemoeizuchtig. Maja zoekt toenadering door zich te verdiepen in de Joodse tradities, maar ontdekt dat Chana duistere geheimen koestert.

MEN - Première zaterdag 20 april om 20.30 uur

Genre: drama, fanatasy, horror

Regisseur: Alex Garland

Cast: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu

Beklemmend en uniek horrordrama met prachtige cinematografie van de befaamde Ex Machina-regisseur Alex Garland. Een jonge weduwe trekt zich terug op het Britse platteland, waar ze wordt belaagd door de demonen uit haar verleden.

Een jonge vrouw (Jessie Buckley) verhuist, na getuige te zijn geweest van de gewelddadige dood van haar ex-man, naar het Britse platteland. Daar wordt haar rust verstoord wanneer het lijkt alsof iemand haar stalkt. Wat begint als een sluimerende dreiging wordt een regelrechte nachtmerrie.

PROMISING YOUNG WOMAN - Première zaterdag 27 april om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama, thriller

Regisseur: Emerald Fennell

Cast: Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox

Oscarwinnaar (beste originele scenario) en fenomenaal regiedebuut van de schrijfster van 'Killing Eve'. In de film levert Carey Mulligan sterk acteerwerk af als jonge vrouw die op wraak uit is in nachtclubs, waar mannen misbruik van haar proberen te maken.

Cassie had een veelbelovende toekomst tot een mysterieus incident haar leven omgooide. Sindsdien is niets in haar leven nog wat het lijkt en leidt ze een dubbelleven. Overdag is ze een charismatische jonge vrouw, 's nachts struint ze elke nachtclub af waar ze zich dronken voordoet om zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen. Tot op een dag een onverwachte ontmoeting haar de kans geeft om haar verleden recht te zetten.