Donderdag in 'Frontlinie': Eenzaam Europa

Wat verbindt de staatsgrepen in Afrika, de oorlogen in Oekraïne en Gaza, en de oplopende spanning in de Balkan? In een nieuwe aflevering van 'Frontlinie' legt Bram Vermeulen de verbinding tussen al deze crises en ziet het beeld opdoemen van een kwetsbaar en eenzaam Europa.