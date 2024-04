Documentaire 'Swan Song' in 'Het Uur van de Wolf'

Het is het bekendste ballet ter wereld: Het Zwanenmeer, met de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski. Karen Kain, voormalig topballerina en artistiek leider van het Nationale Ballet van Canada, hoopt dat een nieuwe uitvoering van dit ballet de kroon op haar werk wordt.

Aan het eind van haar lange carrière zal ze voor het eerst zelf de regie voeren over deze mega-productie. Wat ze zich hiermee op de hals haalt is te zien in 'Swan Song', een documentaire over de enorme toewijding van Kain en haar dansers, en de offers die ze brengen in hun streven om iets unieks en betekenisvols te creëren.

In deze observerende documentaire dwaalt de camera van regisseur Chelsea McMullan in de coulissen van het Nationale Ballet van Canada. Ze laat de harde wereld zien die verborgen gaat achter de glitter en glamour op het grote podium. Dansers, choreografen, assistenten en technici werken allemaal op het hoogste niveau. We zien ballerina’s die zich haasten tijdens kostuumwissels, met beblaarde voeten en bezwete gezichten waaruit soms een traan vloeit. Het is topsport, tijdens één akte van het stuk leggen de dansers al een afstand van vijf kilometer af. Rennend op spitzen.

Ondertussen moet een nieuwe generatie balletdansers zich verhouden tot de geschiedenis en tradities die verbonden zijn aan het stuk. Iedereen wil de traditie van Het Zwanenmeer eren, maar wat als deze problematisch begint te worden? Zwarte dansers moesten altijd verplicht hun huid verbergen in witte maillots. Kain besluit hiervan af te wijken. Het klinkt als een kleine stap, maar het is voor het eerst dat dit bij een klassiek ballet gebeurt: een ware revolutie in de balletwereld.

Ballerina’s Jurgita Dronina, Shaelynn Estrada, Tene Ward, Genevieve Penn Nabity geven daarnaast een inkijk in het veeleisende leven van een balletdanser aan de internationale top. De offers zijn groot, maar de liefde voor het ballet is voelbaar in elke scène. Swan Song is een muzikale film onder hoogspanning. Een onbelemmerde inkijk in het creatieve proces van een sprookjesballet anno 2024.

Regisseur: Chelsea McMullan

Producent: Sean O’Neill

'Swan Song', dinsdag 9 april in 'Het Uur van de Wolf' om 22.40 uur op NPO 2.