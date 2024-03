Dit zie je zo in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' aandacht voor een explosie aan de Vechtstraat in Beverwijk. Op donderdag 4 januari vond daar zo'n zware explosie plaats dat de politie in eerste instantie aan een gaslek dacht en met spoed de bewoners van meerdere huizen evacueerde.

Het bleek geen ongeluk, maar een achtergelaten explosief bij één van de woningen.

Daar sliepen op het moment van de ontploffing vijf mensen, waarvan één op de bank in de woonkamer. Het huis was daarna onbewoonbaar. Ook de dader zelf is vermoedelijk niet zonder kleerscheuren uit de ontploffing gekomen. Op beelden is te zien dat de man vertraagd reageert op de knal. Mogelijk is hij zelf gewond geraakt. De politie hoopt tips over de man èn de reden van de zware bedreiging te krijgen.

Almere: groep jonge daders mogelijk achter vier overvallen

In een tijdsbestek van een aantal weken, zijn vanaf 15 september in Almere vier overvallen

gepleegd op winkels, mogelijk uitgevoerd door één groep die in wisselende samenstelling

opereert. Bewakingsbeelden van drie van die overvallen worden vanavond met het publiek gedeeld. Daarop is te zien dat de daders toeslaan als het druk is in de winkels, dat er veel geweld wordt gebruikt en dat de verdachten mogelijk nog erg jong zijn. De politie hoopt vanavond informatie te krijgen over de betrokkenen. Dat kan ook door anoniem te tippen.

Meld Misdaad Anoniem kreeg in 2023 overigens een recordaantal tips in haar bestaan (bijna

1800) naar aanleiding van opsporingsprogramma’s zoals 'Opsporing Verzocht' en

opsporingsberichten van de politie.

Tientallen tips na oproep brugongeluk Lochem

In de uitzending wordt ook stilgestaan bij de oproep namens de Nederlandse Arbeidsinspectie, vorige week, rond het fatale brugongeluk op 21 februari. Al tijdens de uitzending kwamen toen de eerste reacties van mensen die beeldmateriaal hadden die mogelijk de oorzaak van het ongeluk - waarbij 2 doden en 2 zwaargewonden vielen – kan helpen ophelderen. Inmiddels zijn er tientallen reacties in onderzoek.

Verder in de uitzending: Een onbekende dode in Velp, meer over vier overvallen in Apeldoorn, pinfraude en een overval in Ridderkerk.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 12 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.