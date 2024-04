Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In Hedel waren er in de nieuwjaarsnacht ernstige ongeregeldheden. Door onder andere het gericht gooien van explosieven raakten diverse agenten gewond.

Zo liepen leden van de ME gehoorschade op. Dinsdag worden in het AVROTROS-opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' herkenbare beelden van verdachten getoond.

Wie hielp student Tariq Martina (21) vlak voor zijn dood?

Op Goede Vrijdag overleed student Tariq Martina in een Amsterdams ziekenhuis. Hij was even daarvoor vlakbij metrostation Van der Madeweg in elkaar gestort. Tariq bleek inwendig letsel te hebben maar het is nog altijd niet duidelijk hoe hij dat opliep. Om daar duidelijkheid over te krijgen, worden vanavond in de uitzending zijn laatst bekende beelden getoond. Tariq is gefilmd op metrostation Bijlmer ArenA en Van der Madeweg. Uit de beelden blijkt dat iemand Tariq mogelijk hulp heeft geboden tijdens die metro-rit. Wie was dat?

Stel overvalt vrouw (86) in Den Haag

In Den Haag hebben een man en vrouw door een truc met een tas appels een bewoonster van de Hanenburglaan in Den Haag weten te overvallen. Er is een reconstructie van de overval gemaakt en een woordvoerder van de politie geeft meer informatie over het onderzoek.

Cafébezoeker slaat medewerker met fles

In de uitzending ook beelden van een mishandeling in een café in Purmerend. Daarbij vielen twee gewonden: een bezoeker en een personeelslid die het slachtoffer te hulp schoot. De drie daders zijn binnen en buiten duidelijk vastgelegd.

Oorlogsmisdrijf Syrië heeft mogelijk Nederlandse link

Vorig jaar werd in Arkel een van oorsprong Syrische man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij IS. Het Team Internationale Misdrijven van de politie vraagt als onderdeel van dit onderzoek aandacht voor een aantal specifieke gebeurtenissen in Syrië en laat vanavond beelden zien van een ondervraging van tegenstanders van IS.

Verder wordt in de uitzending ook stilgestaan bij de bijzondere aanhouding vandaag in het coldcaseonderzoek naar de dood van Tonny ter Horst in 2000 in Terborg. 'Opsporing Verzocht' zond 19 maart bij hoge uitzondering live uit vanuit Terborg om aandacht te vragen voor dat heropende onderzoek.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.