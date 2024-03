Deze nieuwe titels brengt Canal+ in april

'Medici' is een meeslepende historische Brits-Italiaanse dramaserie met tweevoudig Oscarwinnaar Dustin Hofmann ('Rain Man', 'Kramer vs Kramer') en 'Game of Thrones'-acteur Richard Madden in de hoofdrollen.

Het verhaal speelt zich af tijdens de 15e eeuw in Florence, toen de invloedrijke Medici-familie over de stad heerste.

Na de moord op patriarch Giovanni de’ Medici staat zijn zoon Cosimo opeens aan het hoofd van de familie én de grootste bank van Europa. Hij moet het opnemen tegen rivalen die de machtige Medici willen verjagen. Hoffman vertolkt de rol van Giovanni en Madden kruipt in de huid van de ondernemende zoon.

Stream vanaf 31 maart seizoen 1 en 2

MEDICI I SEIZOEN 1 & 2

Genre: drama, historie

Regisseur: Christian Duguay

Cast: Dustin Hoffman, Richard Madden, Daniel Sharman

THE YOUNG POPE & THE NEW POPE

Genre: drama

Regisseur: Paolo Sorrentino

Cast: Jude Law, Diane Keaton, John Malkovich, Sharon Stone, James Cromwell, Cécile de France

Na 'La Grande Bellezza' en 'Youth' gooide de Oscarwinnende regisseur Paolo Sorrentino hoge ogen met de series 'The Young Pope' en het vervolg 'The New Pope'. In seizoen 1 spelen Jude Law ('The Grand Budapest Hotel') en Diane Keaton ('The Godfather') een glansrol. De serie van tien afleveringen werd genomineerd voor een Golden Globe en twee Emmy’s. In het vervolg 'The Young Pope' keren onder anderen Jude Law, Ludivine Sagnier en Cécile de France terug, naast rollen voor John Malkovich en Sharon Stone.

Lenny Belardo (Jude Law), alias Pius XIII, is de eerste Amerikaanse paus binnen de Katholieke kerk in de geschiedenis. Belardo is complex en onvoorspelbaar. Hij is aartsconservatief, maar bezit ook een enorme empathie voor de zwakken en de armen. Onbevreesd voor de gevolgen, gebruikt hij zijn macht in een hardnekkige strijd tegen de hovelingen van het Vaticaan. In seizoen 2 gaat het verhaal verder waar het eindigde: Pius XIII ligt in coma en de kardinalen zoeken naarstig naar een mogelijke vervanger. De Engelse aristocraat Sir John Brannox (John Malkovich) is kanshebber en ze reizen uit Rome naar zijn statige huis in Engeland. Maar het Vaticaan blijft de invloed van de afwezige Pius XIII voelen.

Stream 'The Young Pope' vanaf 12 april

Stream 'The New Pope' vanaf 19 april

AMSTERDAM UNDERCOVER I SEIZOEN 1

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Michael Kreindl

Cast: Fedja van Huêt, Hannes Jeanicke, Alice Dwyer, Tanja Jess, Gijs Naber, Raymond Thiry

'Amsterdam Undercover' ('Der Amsterdam Krimi') is een zesdelige Duitse misdaadserie die zich afspeelt in Amsterdam. Fedja van Huêt speelt de hoofdrol samen met Hannes Jeanicke, de eigenzinnige Duitse misdaadonderzoeker Alex Pollack.

Om een einde te maken aan zijn oude aartsvijand, gaat Alex op een gevaarlijke undercovermissie naar Amsterdam. Aan zijn zijde heeft hij collega Katja Wolf, met wie hij een relatie heeft, en de Nederlandse commissaris Bram de Groot (Van Huêt). Complicerende factor is dat Katja haar trouw aan het kartel moest bewijzen, door een politieman te doden.

Daarnaast wordt Alex door de Nederlandse politie ontmaskert en dan wordt de zaak wel heel gecompliceerd. Wie is eigenlijk nog te vertrouwen?

Stream het hele seizoen vanaf 6 april

Vanaf 12 april elke vrijdag om 20.30 uur op CANAL+ Action

PERFUME I SEIZOEN 1

Genre: drama, thriller

Regisseur: Philipp Kadelbach

Cast: Friederike Becht, Wotan Wilke Möhring, Juergen Maurer, August Diehl

Een moderne twist van Emmy-winnaar en regisseur Philipp Kadelbach ('Generation War'), die zich voor de donkere en bloederige Duitse serie Perfume ('Parfum') liet inspireren door de bestseller van Patrick Süskind. Op een kostschool raken zes kinderen met elkaar bevriend vanwege hun diepe passie voor geuren. Nadat een van hen, een losbandige zangeres, op brute wijze wordt vermoord leidt het onderzoek naar hun verleden. Tijdens de politieverhoren komen er verontrustende geheimen over de groep boven water.

Stream het hele seizoen bij CANAL+ vanaf 31 maart

Vanaf 18 april elke donderdag om 20.30 uur op CANAL+ Action

NIGHT IN PARADISE I SEIZOEN 1

Genre: drama

Regisseur: Matthias Glasner, Bettina Oberli, Birgit Minichmayr

Cast: Jürgen Vogel, Lea Drinda

In deze duistere en gedurfde zesdelige Duitse CANAL+ Original spelen Jürgen Vogel en Lea Drinda de hoofdrol in een bewerking van Frank Schmolke's boek over een apocalyps middenin het Oktoberfest.

Taxichauffeur Vincent en zijn dochter Joni dwalen af in de stad, terwijl om hen heen het kapitalisme instort. Chagrijnig, gescheiden en worstelend om het hoofd boven water te houden, moet Vincent accepteren dat niemand meer behoefte aan hem heeft. Zijn beroep staat op het punt te verdwijnen, en Joni, met wie hij graag een band wil opbouwen beschouwt hem als een vreemdeling. Maar door de apocalyptische gebeurtenissen van een noodlottig Oktoberfest kruizen opnieuw hun wegen. Terwijl hun oude wonden worden opengereten en de stad in opstand komt, worden ze allebei tot het uiterste gedreven.

Stream het hele seizoen vanaf 1 april

Vanaf 8 april elke maandag om 20.30 uur op CANAL+ Action

MEMORY

Genre: actie, misdaad

Regisseur: Martin Campbell

Cast: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Belucci

'Memory' is de Amerikaanse remake van de succesvolle boekverfilming 'De Zaak Alzheimer' van Belgisch regisseur Erik van Looy. De regie is in handen van Martin Campbell ('Casino Royale') en de hoofdrollen worden gespeeld door filmsterren Liam Neeson ('Schindler’s List'), Guy Pearce en Monica Bellucci.

Wanneer huurmoordenaar Alex (Liam Neeson) een opdracht weigert, draaien de rollen om en wordt hij zelf het doelwit. In een spannende race tegen de klok probeert hij zijn belagers op te sporen, voordat zij of FBI-agent Vincent Serra (Guy Pearce) hem vinden. Intussen laat zijn geheugen hem steeds meer in de steek, waardoor hij niet meer kan vertrouwen op zijn eigen acties.

Stream vanaf 2 april

Zondag 14 april om 20.30 uur op CANAL+ Action