Deze films laat FilmBox in april op je los

Een hartverscheurend drama van tweevoudig Palme d'Or-winnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne, dat een onverschrokken oog werpt op de harde realiteit van het vluchtelingenleven. Twee tieners zijn Afrika ontvlucht en in BelgiŽ terecht gekomen.

De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt Tori (Pablo Schils) en Lokita (Joely Mbundu) tot elkaar. Samen proberen ze een leven op te bouwen. Echter een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, waardoor ze van verschillende kanten in het nauw worden gedreven. Tori en Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld om hen heen, maar gelukkig hebben ze elkaar.

TORI ET LOKITA - Maandag 1 april om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Cast: Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

UNHINGED - Maandag 8 april om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Jimmi Simpson

Een zenuwslopende actiethriller waarin Russell Crowe in de huid kruipt van een gefrustreerde man, die zich in het verkeer ontpopt tot een gewelddadige psychopaat.

Wanneer Rachel, een alleenstaande moeder, wordt opgehouden in het drukke verkeer door een trage chauffeur, laat ze toeterend haar onvrede blijken. Niks ongewoons in Los Angeles. Echter Rachel kan niet vermoeden dat de man waar ze zich aan ergert een maniakale psychopaat is die haar niet zo maar laat gaan.

BO - Maandag 15 april om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Joost van Ginkel

Cast: Gaite Jansen, Rati Tsiteladze, Matthijs van de Sande Bakhuyzen

Een sterke roadmovie die eindigt in een noodlotsdrama. Regisseur Joost van Ginkel maakte al eerder indruk met het schokkende 'The Paradise Suite' over misbruik en mensenhandel. In 'Bo' speelt Gaite Jansen de fascinerende titelrol van een meisje met een traumatisch verleden.

Wanneer Bo naar Georgië reist om het graf van haar vader - een bekende trompettist - te bezoeken, loopt ze zijn jeugdvriend Levan tegen het lijf. Op zoek naar haar roots besluit ze om mee te liften in Levans vrachtwagen. Ondanks het leeftijdsverschil geven ze voorzichtig toe aan de liefde die ze voor elkaar voelen. Het melancholische trompetspel van Bo's vader begeleidt hun reis door het adembenemende Georgische landschap. De opbloeiende liefde tussen Bo en Levan zorgt ervoor dat ze uiteindelijk hun donkerste geheimen met elkaar durven te delen.

THE WORST PERSON IN THE WORLD - Maandag 22 april om 20.30 uur

Genre: komedie, drama, romantiek

Regisseur: Joachim Trier

Cast: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Velen die de dertig naderen hebben existentiële vragen en ervaren stress en twijfel. De Noorse regisseur Joachim Trier maakte een geestig en energiek portret over het dertigersdilemma van een vrouw die met haar carrière en haar liefdesleven worstelt.

Wanneer Julie 30 wordt, heeft ze het gevoel dat haar leven stilstaat. Haar vrienden krijgen kinderen en zijn gelukkig en haar relatie met de oudere, succesvolle striptekenaar Aksel is stabiel. Toch vraagt Julie zich af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Als ze de jongere en knappe Eivind ontmoet, gooit Julie het over een andere boeg in de hoop antwoorden te vinden over de liefde, haar carrière en het leven.

THE SINGING CLUB – Maandag 29 april om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Peter Cattaneo

Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes, Gaby French

Kristin Scott Thomas in een feelgoodfilm van Peter Cattaneo ('The Full Monty') over vriendschap, familie en de kracht van muziek naar een waargebeurd verhaal dat wereldwijd vele vrouwen heeft geïnspireerd om samen te zingen.

Het leven van een vrouw van een beroepsmilitair kan zwaar zijn. Gescheiden van geliefden liggen angst en eenzaamheid op de loer en altijd is er de vrees voor die noodlottige klop op de deur. Kate, de perfecte officiersvrouw, draagt die last echter stoïcijns en met stijl. Om niet bij de pakken neer te zitten, probeert ze een groep vrouwen op de basis te overtuigen om een zangkoor te beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en nieren, is sceptisch over het idee, maar laat zich al snel overtuigen door hun humor en moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits weten Kate, Lisa en de andere koorleden uiteindelijk hun onderlinge verschillen te overwinnen en krijgen ze tot hun grote verrassing de kans om het optreden van hun leven te geven.