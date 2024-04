'90's Dance' donderdag over Twenty 4 Seven

Hila Noorzai staat met artiesten en producers van de meest succesvolle Eurodance acts uit de jaren 90 stil bij hun succes. Samen met 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, SNAP!, 2 Brothers on the 4th Floor en T-Spoon bespreekt ze de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière.

Twenty 4 Seven werd bekend met hits als Is It Love en Slave to the Music. Ze wisten meer dan 20 miljoen geluidsdragers te verkopen en ze scoorden over de hele wereld meerdere nummer 1-hits. De act is ontstaan bij Ruud van Rijen. Hij was een van de eerste Eurodance producers die een rapper combineerde met een zangeres. Deze zangeres was de zestienjarige Nance. Later presentatrice van onder andere Lingo. Samen met rapper Stay-C en dansers Hanks en Jacks reisden ze van optreden naar optreden. Maar als Nance onverwacht aan de kant wordt gezet, zet het verval in.

'90’s Dance: Twenty 4 Seven', donderdag 11 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.