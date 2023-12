'2Doc Kort: Slipjacht' bij de VPRO

De korte documentaire 'Slipjacht' duikt in de wereld van een theatrale traditie met ruiters in klassieke kostuums, jachthoorns en bloedhonden. Het is een jacht zonder geweren waarbij er niet op een dier wordt gejaagd, maar op een stukje stof.

Het lijkt júist iets van deze tijd, maar toch staat de slipjacht onder druk. Kan deze eeuwenoude traditie zich staande houden in de moderne maatschappij? Hoe kijken de ruiters aan tegen dit spektakel vol etiquette?

De slipjacht is, in tegenstelling tot de vossenjacht, een jacht waarbij bloedhonden (Sint-Hubertushonden) geen dier, maar alleen het spoor van een dier volgen. De sliptrekker trekt te paard een geurspoor door het landschap en gaat daarbij door sloten, langs hagen en over omgevallen bomen. Dat doet hij met de ‘slip’, een in koeienpens-vocht gedrenkte doek. Na drie rondes speuren komt de slipjacht ten einde met een traditioneel driewerf hoera van de ruiters.

In '2Doc Kort: Slipjacht' vertellen doorgewinterde ruiters André, Yvonne, Dolf en jeugdleden Juul (11) en Ying (17) van vereniging de Midland Hunt uit Gelderland over hun passie. De documentaire brengt met filmische slow motion shots het schouwspel in beeld en toont de gebruiken binnen de vereniging. Daarmee is het een kijkje in de wereld van een eeuwenoude traditie die bijgeschreven is op de Nederlandse lijst van Immaterieel Erfgoed.

Over de makers

'Slipjacht' is de derde film van het regieduo Bo van der Meer en Malou Wagenmaker. De twee ontmoetten elkaar in 2013 tijdens de Master Film Studies van de UvA. Bo en Malou ontdekken in hun films ‘verborgen’ werelden, zoals die van beiaardier Boudewijn Zwart in de korte documentaire 'Torenhoog' (2014). En die van krachtige ouderen vol levenswijsheden in 'Cheek to Cheek' (Debuutprijs Nederlands Film Festival 2018). Bo van der Meer is freelance documentairemaker en daarnaast werkzaam als first assistent director voor films, series en commercials. Momenteel werkt Bo aan de ontwikkeling van de audio-documentaire Esje.

Malou Wagenmaker is online redacteur bij 2Doc.nl, werkte op de afdeling Documentaires van de VPRO en was assistent producent bij Family Affair Films.

'2Doc Kort: Slipjacht', zondag 17 december om 17.45 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.