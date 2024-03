'2Doc: Bericht van Sasha' bij de VPRO

Sasha Skochilenko, een jonge kunstenaar uit Sint-Petersburg, is een van de eersten die zich uitspreekt als Rusland Oekraïne binnenvalt.

In een activistische performance vervangt ze vijf prijskaartjes in een supermarkt met teksten waarin ze kritiek uit op de oorlog. Ze wordt opgepakt en veroordeeld tot zeven jaar strafkolonie. In 'Bericht van Sasha' toont regisseur Anna Rudikova de slepende rechtszaak door de ogen van Sasha's vrienden.

Sasha Skochilenko wordt op 16 november 2023 in Rusland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf vanwege het verspreiden van valse informatie over, en het in diskrediet brengen van, het Russische leger. Ze vervangt een aantal prijskaartjes in een supermarkt met kritische teksten over de Russische invasie in Oekraïne; iets dat verboden is sinds er na de inval nieuwe wetten zijn aangenomen die anti-oorlogsactivisme strafbaar maakt.

In 'Bericht van Sasha' brengt regisseur Anna Rudikova door de ogen van Sasha's partner Sonya en haar beste vriend Lyosha het anderhalf jaar durende proces in beeld. Vanaf het moment van Sasha's arrestatie tot aan de veroordeling is de kijker getuige van de bedreigingen die haar vrienden ondergaan, hoe zij Sasha steunen en van het absurdisme en onmenselijke van het Russische rechtssysteem. Intieme beelden van de strijd en emoties van Sasha's vrienden staan in sterk contrast met de Russische bureaucratie.

Anna Rudikova: De helft van de mensen in Rusland weet niet dat er volkomen onschuldige mensen worden vervolgd omdat ze zich uitspreken tegen de oorlog. Met deze film wil ik het onrecht en de absurditeit laten zien waar het leven van gezonde andersdenkende mensen in Rusland mee is doordrenkt.

Anna Rudikova

Anna Rudikova (1984) is een Russische journalist en filmmaker. Ze maakte onder andere de 2Doc Kort: Opvang in Sint-Petersburg. Kort na de arrestatie van Sasha Skochilenko, en de start van de opnames van 'Bericht van Sasha', verhuisde ze naar Estland om haar werk vanuit daar voort te zetten. De cameraman bleef achter in Sint-Petersburg om Sasha's procesgang van zo dichtbij mogelijk te kunnen blijven volgen.

