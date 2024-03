Twijfel slaat toe in de 'MasterChef'-keuken

Na weken van strijd is het deelnemersveld gehalveerd. Titus, Olga, Lies, Daan en Serine roeren nog in de potten, maar ze hebben niet veel in de pap te brokken.

De jury heeft weer een pittige opdracht in petto voor het vijftal. De sterrenchefs schakelen collega Dokkoon Kapueak – de enige Thaïse sterrenchef van de Benelux – in voor een MasterClass van topniveau. De chefs met de beste versies van een typisch Thaïs gerecht zijn safe. Voor de anderen wacht de gevreesde cook-off.

Olga is in haar nopjes en ook Serine fleurt helemaal op: 'Afrikaanse keuken, Aziatische keuken, keukens van ver… Ik heb altijd het gevoel dat die niet alleen mijn buik voeden, maar ook mijn ziel.' Daan is net iets minder op zijn gemak en voelt de stress toenemen: 'Je kan de jury eigenlijk nooit meer inschatten, ze zijn zo aan het mierenneuken nu.' 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', vanaf maandag 1 april om 21.15 uur op GoPlay en Play4.