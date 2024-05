'Outback Crystal Hunters' vanaf vrijdag te zien op Discovery

Kristallen en edelstenen zijn de afgelopen jaren big business geworden. Beroemdheden en influencers stuwden de vraag flink op naar de versteende mineralen die vaak al miljoenen jaren oud zijn.

En als de vraag hoog is, volgen de prijzen doorgaans ook, met weer in hun kielzog de pioniers die op zoek gaan naar de lucratieve steentjes die niet alleen mooi zijn om te zien, maar waaraan ook geneeskrachtige werkingen worden toegedicht. Geen betere plek om te zoeken dan de prehistorische Outback van Australië, een van de oudste delen van onze aardkorst. Zoals in de Great Australian Amethyst Mine waar Patrick en Kirsty een cluster vonden van edelstenen dat in totaal maar liefst 20 ton weegt.

In 'Outback Crystal Hunters' zien we hoe ze gaan proberen deze miljoenenvondst in zijn geheel uit de grond te krijgen. Op kleinere schaal volgen we ook het werk van Pete en Kyle die in Tasmanië op zoek gaan naar het zeer zeldzame mineraal crocoiet en van Ebriony en Frankie die in Queensland zoeken naar het kleurrijke topaas. Eén minuscuul steentje kan het begin zijn van een glimmend rijke toekomst!

'Outback Crystal Hunters', vanaf vrijdag 3 mei om 20.30 uur op Discovery.