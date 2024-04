Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' dinsdag beelden die omstanders maakten van een heftige verkeersruzie waarbij een onbekende fietser een 28- jarige automobilist ernstig toetakelde.

De mishandeling vond 29 februari plaats op de Spaklerweg in Amsterdam. De automobilist verleende de fietser voorrang toen hij af wilde slaan, maar die fietser sloeg hard op de auto van het slachtoffer. Die vertelt vanavond: ''Ik wilde even kijken wat de schade aan mijn auto was, maar die kans kreeg ik niet eens, ik kreeg meteen al meerdere hoeken." Op beelden die omstanders van de ruzie maakten, is te zien hoe de onbekende fietser de automobilist diverse breuken en uiteindelijk bewusteloos slaat, waardoor de man sowieso een half jaar niet kan werken.

Landelijke Eenheid zoekt schutter met automatisch wapen

In de uitzending worden daarnaast voor het eerst beelden getoond van een onbekende

schutter die vanuit een auto op de openbare weg schiet met een automatisch wapen. Het

filmpje stond op de telefoon van een verdachte die is aangehouden voor het ombouwen en

handel in gas/alarmpistolen tot wapens waarmee je kogels kunt afvuren. Naast tips over de

schutter hoopt de Landelijke Eenheid dat kijkers ook kunnen achterhalen wáár het filmpje is

opgenomen.

Autohandelaar moet weer vanaf nul beginnen na brandstichting

Het autobedrijf van een 53-jarige man uit Roosendaal werd in de nacht van 2 op 3 januari in

de as gelegd na een brandstichting. Vanavond vraagt de Brabantse politie hulp van het

publiek bij het herkennen van de verdachte.

Poging doodslag Oostende (B): messentrekker mogelijk Nederlander

In België wordt al sinds 24 juli vorig jaar geprobeerd om de man te vinden die die dag in

Oostende een man neerstak. Er is duidelijk beeld van de verdachte. Deze jonge man komt

mogelijk uit Nederland.

Verder onder meer aandacht voor de vuurwerkbom bij het gezin van een beveiliger in Helmond, beelden van een man die bij minimaal vier oplichtingszaken is betrokken en de zoektocht naar de jonge man die duidelijk gefilmd is toen hij een explosief afstak in Zoetermeer.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 30 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.