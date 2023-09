Spannende dag voor Mano in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Het is een spannende dag voor Mano. Een team van dokters zit samen om het plan van aanpak te bepalen. Mattis verblijft 4 dagen in het ziekenhuis voor een chemokuur.

De eerste dagen verliepen vlot, maar vandaag voelt hij zich rotslecht. Sofia-Maria onderging een zware operatie aan haar spastische spieren. Er wacht haar nu nog een lang en intensief revalidatietraject. Céril is prematuur, maar nu hij 6 dagen oud is, is hij sterk genoeg om zelfstandig te ademen.

'Kinderziekenhuis 24/7', dinsdag 12 september om 20.45 uur op VRT 1.