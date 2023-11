Modellen gaan kopje onder in de laatste aflevering voor de finale

Vrijdag 3 november verschijnt exclusief op Streamz de negende en voorlaatste aflevering van 'Belgium's Next Top Model'. De vijf modellen leven zich uit wanneer ze met onbekenden moeten samenwerken om een Instagram reel te maken.

Maar voor de échte uitdaging duiken ze in de infinity pool: een onderwater-shoot waarbij ze onder water moeten poseren alsof ze op het droge zijn. Het is hun laatste kans om een plek in de finale te veroveren. De vier kandidaten die doorgaan, zijn de finalisten en één van hen zal op vrijdag 10 oktober officiëel gekroond worden tot Belgium's Next Top Model 2023.

Naast de jury zal de kijker mee kunnen stemmen op hun drie favorieten en zo bepalen wie verdergaat in de finale. Stemmen kan wanneer de voorlaatste aflevering op Streamz verschijnt, vanaf vrijdag 3 november tot zaterdag 4 november om 23.59 uur, op www.bntm.be.

In de achtste aflevering, die op 27 oktober verscheen, verlaten de zes overgebleven modellen de loft, naar een voor hen onbekende bestemming. Aangekomen in Maasmechelen Village moeten ze in een eerste opdracht per twee laten zien dat vloggen hun tweede natuur is. Wat je in de aflevering niet zag, is het resultaat van die vlogs.

De achtste aflevering blijft in het teken staan van videografie, wanneer ze in plaats van een fotoshoot een videoshoot voorgeschoteld krijgen. Designer en olympisch atlete Elodie Ouedraogo treedt aan als gastjurylid om bij deze voorlaatste eliminatie voor de finale de modellen te beoordelen. ​Het was de immer enthousiaste Lena die deze aflevering de wedstrijd moest verlaten.

'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts.