'Miss Exclusive' staat voor een wel heel extreem dilemma in 'Wat Zou Jij Doen?'

In 'Wat Zou Jij Doen?' buigt het publiek zich donderdag over een wel heel extreem dilemma. Tessa (uit Kemmel), in het dagelijks leven vastgoedmakelaar, schopte het in de verkiezing van 'Miss Exclusive' tot de top vier.

In haar zogenaamde final statement beloofde ze een stunt voor het goede doel uit te voeren. Maar Tessa twijfelt nu tussen twee stunts, de ene al even extreem als de andere: verpulvert ze het wereldrecord van hoogste bungeejump of probeert ze toch de recordsnelheid in het snow kayaking te verbreken? Het publiek beslist of Tessa van op 4600 meter hoogte uit een luchtballon springt of dat ze met een snelheid van meer dan 65 km per uur een berg afkayakt…

Welke song brengt singer-songwriter Milan (uit Sint-Pieters-Leeuw) uit? Is het een goed idee dat Annemie (uit Essen), moeder van vier jonge kinderen, op haar 45ste nog op kot gaat? Moet de jonge Siebe (uit Boortmeerbeek) een eigen bakkerij starten? En zullen de dreadlocks van Christian (uit Aartrijke) wel of niet worden afgeknipt? Gedaan met twijfelen, want na hun doortocht in 'Wat Zou Jij Doen?' weten ze precies wat hen te doen staat.

