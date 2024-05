Koen Wauters en Sarah De Koster zingen samen nog een keer hun grote hit uit 2003 in 'Sing Again'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Vanavond zien juryleden Hadise, Nina, Karen, Aaron en Stan ťn gastjurylid Gustaph een nieuwe lading gezichten uit vroegere VTM-talentenshows de revue passeren in 'Sing Again'. Onder hen ook Sarah De Koster, die in 1997 doorbrak na haar overwinning in de Soundmixshow.

In 2003 scoorde Sarah zelfs een grote hit met Koen Wauters. Koen zong You Are The Reason nadien nooit meer, dus hoog tijd om daar verandering in te brengen op het podium van 'Sing Again'…





Bekijk de preview hier: