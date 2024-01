'Huizenjagers' strijkt deze week neer in de Leiestreek

Het werkveld van de 'Huizenjagers' bevindt zich deze week in de Leiestreek. De West-Vlaamse, jonge makelaars verdedigen elk de eer van hun kantoor en trekken ten strijde om het ideale pand voor de potentiŽle kopers te vinden.

Makelaars:

Julie, een gedreven makelaar met drie jaar ervaring in het vak, heeft haar droomjob gevonden bij het kantoor Yvimat in Zwevegem. Meteen na haar studie sloot Julie zich aan bij het West-Vlaamse immobiliënkantoor, waar ze zich sindsdien volledig op haar gemak voelt. Op 25-jarige leeftijd is Julie een sociale en vrolijke persoonlijkheid die zelden stilzit. Bij Yvimat heeft Julie de rol van de lokale fotograaf op zich genomen, die de vastgoedobjecten voor verhuur op fraaie wijze vastlegt. Deze taak stelt haar in staat om haar liefde voor fotografie te combineren met haar beroep.

Sarah, de dochter van de oprichter van het immobiliënbedrijf Immo Concept Maes in Anzegem, heeft haar weg naar de vastgoedwereld op een onverwachte manier gevonden. Hoewel vastgoed niet van jongs af aan in haar familie zat - haar ouders waren oorspronkelijk actief in de textielsector en begonnen pas tien jaar geleden met hun vastgoedonderneming – voelt ze zich enorm thuis in de vastgoedsector. Ze wordt dagelijks omringd door mensen die gepassioneerd zijn door vastgoed, waaronder haar vriend. Het is dan ook geen verrassing dat vastgoed vaak het onderwerp is aan de eettafel.

Maurits, een getalenteerde jonge makelaar, heeft zijn intrede in de vastgoedwereld gemaakt door als stagiair te beginnen bij Bordes, het bedrijf waar hij momenteel ook werkt. Slechts twee jaar later heeft hij zich opgewerkt tot één van de zaakvoerders van het Bordes-kantoor in Waregem. Hij heeft een opmerkelijke connectie met het kantoor, want zijn vriendin is de dochter van de oprichter van Bordes. Maurits is jonge workaholic die altijd klaarstaat voor zijn klanten. Hij wil dan ook graag laten zien dat jonge makelaars hun mannetje kunnen staan in de sector.

Kopers:

Aflevering 1: SAM & CHARLINE – Woning met mogelijkheid tot uitbreiding van het kantoor – budget €480.000

​De eerste opdracht in de Leiestreek is zeker en vast niet de makkelijkste. Fiere ouders Sam en Charline zijn voor hen én hun tweeling Celeste en Celestine op zoek naar een nieuwe woning. Ze zijn opzoek naar een pand met kantoorruimte van minstens 100m². Naast de kantoorruimte droomt het koppel ervan om hun eigen zwembad te hebben in de tuin. Welke makelaar slaagt erin om hen hun ideale droomwoning voor te schotelen?

Aflevering 2: ALEX & BO – Eerste woning voor jong koppel - budget €285.000

​Alex en Bo zijn op zoek naar hun eerste woning samen. Ze zouden graag hun eigen stekje vinden om niet meer constant te pendelen. Ze staan open voor zowel een oudere woning met wat werk aan, als een nieuwere, instapklare woonst. Hét grote discussiepunt is de keuze van een open of gesloten keuken. Verder hebben ze graag ook een tuintje voor hun toekomstige hond.

Aflevering 3: PASCAL & ANDY – rolstoelvriendelijke woning - budget €220.000

​Na een motorongeluk is de alleenstaande papa Pascal moeilijk te been. Daarom is hij met zijn beste vriend en aannemer Andy op zoek naar een woning die aan zijn huidige medische wensen voldoet. Dat wil zeggen: rolstoelvriendelijk en liefst zonder trappen. Als het kan heeft hij het liefst alles gelijkvloers en een grote living want Pascal ontvangt graag vrienden bij hem thuis.

Aflevering 4: MATTHIAS en RUTH – Huis met karakter - budget €550.000

​Matthias en Ruth zijn opzoek naar een woning met veel karakter, maar kunnen zelf moeilijk de vinger leggen op wat ze daar nu juist mee bedoelen. Als piloot en clinical researcher zijn ze vooral op zoek naar rust, maar ze zijn ook graag dicht in de buurt van cafeetjes en restaurants. Hun verlanglijstje wordt vervolledigd door een badkamer met bad en wijnkelder.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag op Play4 en in de app van GoPlay.