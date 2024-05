Eerste halve finale Eurovisiesongfestival dinsdag live bij VRT 1

Het is dé week van het Eurovisiesongfestival. Dit jaar live vanuit Zweden. De 68ste editie start met de eerste halve finale op dinsdagavond. België en Nederland komen nog niet aan de start. Dat is pas voor donderdagavond!

15 landen treden aan; de tien beste landen plaatsen zich voor de finale. De televoters thuis staan volledig in voor de puntendeling. Nieuw is ook dat de landen van de 'Big Five' en de inzending van het organiserende land ook mogen optreden in de halve finales.



De deelnemende landen in de eerste halve finale zijn:



1. Cyprus: Silia Kapsis - Liar

2. Servië: Teya Dora - Ramonda

3. Litouwen: Silvester Belt - Luktelk

4. Ierland: Bambie Thug - Doomsday Blue

=> Groot-Brittannië: Olly Alexander - Dizzy (al gekwalificeerd)

5. Oekraïne: Alyona Alyona en Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Polen: Luna - The Tower

7. Kroatië: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. IJsland: Hera Björk - Scared of Heights

=> Duitsland: ISAAK - Always On The Run (al gekwalificeerd)

9. Slovenië: Raiven - Veronika

10. Finland: Windows95Man - No Rules

11. Moldavië: Natalia Barbu - In the Middle

=> Zweden: Marcus & Martinus - Unforgettable (al gekwalificeerd)

12. Azerbeidzjan: Fahree feat Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australië: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal: Iolanda - Grito

15. Luxemburg: Tali - Vechter



De eerste Halve Finale van het Eurovisiesongfestival vanaf 20.55 uur op VRT1 en VRTMAX