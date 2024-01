Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

'Milo' vertelt het verhaal van een jongvolwassen vrouw met een gouden stem, die droomt van een leven boordevol zang en muziek. Haar omgeving houdt Milo, gespeeld door actrice en popsensatie CAMILLE, tegen om deze droom te vervullen.

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 2

Liam, de jonge popster, wordt naar het politiekantoor gebracht. Milo weet niet wat er is gebeurd en komt het ook op school niet te weten. Er zijn alleen maar geruchten.

Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 3

Milo wil koste wat het kost vermijden dat zij de eer krijgt voor het redden van Liam. Ze vreest namelijk dat ze zo in de media en dus ook in de huiskamer van haar papa en oma zal terechtkomen. Daardoor moet ze met spijt toezien hoe haar rivale Robyn schaamteloos met de eer gaat lopen en flirterig met Liam op de foto gaat.

Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 4

Milo krijgt het niet over haar hart om Robyn te verraden en besluit zelfs om haar te helpen. Dit lijkt Robyn niets te doen, want zij is te veel bezig met het samenstellen van een band om haar zus (en zichzelf) te helpen.

Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 5

Milo vertrouwt haar bazin Nora toe dat ze door Liam en zijn manager Aron werd uitgelachen. Gelukkig vindt ze steun bij haar. Ondertussen maakt Aron Liam duidelijk hoe belangrijk die extra opname is, omdat er geruchten zijn dat heel de romance uit De Vrijgezel, het programma waar Liam aan deelneemt, fake is.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.