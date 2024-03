Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique wil dat Louise de hele zaak loslaat. Raven staat machteloos en Lars en Brigitte vrezen het ergste. Cédric stort zich op zijn werk, Niko denkt dat een gesprek met Sam nog maar weinig zin heeft. Heeft Jan een date? Mieke lucht haar hart bij Lars, maar die zit met zijn gedachten bij Stefanie. Louise krijgt een onverwacht telefoontje. Lars heeft een keuze gemaakt.

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 7404

Louise wil samenzitten met Véronique, maar zij spoort haar aan om de hele zaak los te laten. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Hanne ontdekt waar Niko echt mee zit. Brigitte wil van Lars weten wat er aan de hand is. Raven staat machteloos tegenover een gewapende Anton.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 7405

Lars en Brigitte vrezen het ergste voor Raven. Brigitte wil dat Selin alle contact verbreekt. Mathias zit in met Cédric en biedt hem een luisterend oor aan. Cédric stort zich echter liever op zijn werk. Niko meent dat een gesprek met Sam nog maar weinig zin heeft. Vanessa hoort via Benny dat Jan een date heeft.

Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 7406

Hanne zoekt steun bij Mieke. Die meent dat het beter is om Sam te laten gaan. Mieke lucht op haar beurt haar hart bij Lars, maar hij is afgeleid door Stefanie. Véronique heeft afgesproken met Linus. Hij duikt op met een onverwachte gast. Samira maakt zich zorgen over wat ze gezien heeft op Jamila's gsm.



Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 7407

Véronique gaat op zoek naar informatie. Mieke is bang dat die zoektocht in een obsessie verandert. Selin excuseert zich bij Lars, maar hij reageert afstandelijk. Louise is op zoek naar informatie over de pyromaan. Haar vermoeidheid speelt haar parten. Ze kan de zaak niet loslaten en krijgt plots een onverwacht telefoontje.

Vrijdag 29 maart 2024 - aflevering 7408

Louise verzint een smoesje tegenover Jelle. Véronique besluit om eerlijk te zijn tegen Linus over haar onzekerheden. Hij nodigt haar uit bij hem thuis. Mathias vindt Jill uitermate geschikt voor Cédric. Vanessa hoopt nog altijd vurig op een verzoening met Yoko. Lars laat Stefanie weten dat hij een keuze heeft gemaakt.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

