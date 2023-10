Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Lars is radeloos en Yoko wil qualitytime. Brahim wil geen tango oefenen in publiek. Zjef en Rudi willen Finn opvrolijken, Samira maakt zich zorgen om Emiel. Jelle maakt zich grote zorgen om Raven. Yoko vreest dat Véronique iets van plan is, Mieke krijgt pijnlijk nieuws te horen. Raven zinkt sneller en dieper weg. Niko is de wanhoop nabij. Lars kampt met enorme schuldgevoelens.

Maandag 30 oktober 2023 - aflevering 7304

Lars is radeloos na Ravens vertrek. Brigitte wil hem zoeken, maar Lars lijkt de moed op te geven. Yoko wil qualitytime met Cédric. Véronique denkt daar echter anders over. Brahim weigert tango te oefenen in het openbaar en eist dat Louise een afgesloten locatie vindt.



Dinsdag 31 oktober 2023 - aflevering 7305

Zjef en Rudi willen Finn opvrolijken door Dia De Los Muertos te vieren. Zjef slaat de bal echter helemaal mis. Samira maakt zich zorgen om Emiel. Ze spoort haar gezin aan om hem meer te betrekken. Yoko voelt hoe Véronique zich steeds meer opdringt in haar relatie met Cédric. Woensdag 1 november 2023 - aflevering 7306

Finn blokt de pogingen van Zjef en Rudi om haar op te vrolijken af. Brahim neemt Emiel mee om te gaan karten en hoopt hem zo van zijn eenzaamheid af te helpen. Hij haalt echter niet meteen het gewenste resultaat met zijn uitstap. Louise bereidt zich ondertussen voor op haar tangoles met Brahim. Ook Jelle maakt zich grote zorgen over Raven.

Donderdag 2 november 2023 - aflevering 7307

Yoko vreest dat Véronique iets van plan is, maar wil Cédrics beslissing over de verkoop van de Foodbar aan hem overlaten. Véronique komt met een voorstel. Samira regelt een reünie tussen Emiel en zijn familie. Dat plan loopt anders af dan verwacht. Mieke krijgt pijnlijk nieuws te horen. Vrijdag 3 november 2023 - aflevering 7308

Raven probeert aan geld te geraken voor drugs en eten. Hij zinkt echter sneller en dieper weg dan hij ooit had verwacht. Lars worstelt met schuldgevoelens. Cédric wil de Foodbar verkopen, maar Yoko komt met een voorstel. Louise en Brahim beginnen plezier te beleven aan hun tangolessen. Tot Jelle plots voor de deur staat. Niko is de wanhoop nabij.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!