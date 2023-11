Deze verhalen zie je dinsdag in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Soufiane zal ooit een niertransplantatie nodig hebben. Zijn vader heeft zich opgegeven als mogelijke donor. Eline heeft lymfeklierkanker. Uit angst voor infecties ligt ze nu al 3 weken in isolatie, maar vandaag mag ze voor het eerst weer naar buiten.

Ellen is zwanger van een drieling. Na 32 weken zwangerschap is het moment aangebroken om hen op de wereld te zetten. Vandaag is heel het team samengekomen om te kijken hoeveel vooruitgang Sofia-Maria de voorbije 7 weken al heeft gemaakt. Mano krijgt al enkele weken een intensieve behandeling van chemo en stralingstherapie. Gedurende 6 weken komt hij hiervoor elke werkdag naar het ziekenhuis.

