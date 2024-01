Wat kan je nu kijken op Prime Video?

Maak kennis met de Smiths: John en Jane, twee volslagen onbekenden, die hun eigen identiteit hebben opgegeven en tot elkaar veroordeeld zijn.

Gekoppeld door een mysterieus agentschap moeten zij als huwelijkspartners door het leven om hun werk als spionnen te kunnen uitvoeren. In iedere aflevering gaan ze op een nieuwe missie en worden daarbij continu geconfronteerd met de diverse uitdagingen in hun relatie. Wanneer de eerste scheurtjes ontstaan, moeten ze vechten om bij elkaar te blijven. Want in dit huwelijk is scheiden geen optie.

MR. & MRS. SMITH

2 FEBRUARI

TWISTED METAL

8 FEBRUARI

'Twisted Metal' is een spannende actiekomedie gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Rhett Reese & Paul Wernick ('Deadpool', 'Zombieland'), geschreven door Michael Jonathan Smith (Cobra Kai). Het verhaal van Twisted Metal gaat over een outsider met een grote mond die een kans op een beter leven krijgt, maar alleen als hij een mysterieus pakje in een post-apocalyptische wereld aflevert.

UPGRADED

9 FEBRUARI

Ana (Camila Mendes) is een ambitieuze stagiaire die droomt van een carrière in de kunstwereld terwijl ze haar veeleisende baas Claire (Marisa Tomei) probeert te imponeren. Wanneer ze tijdens een zakelijke reis wordt geüpgraded naar de eerste klas, ontmoet ze de knappe Will (Archie Renaux), die Ana aanziet voor haar baas. Een leugentje om bestwil zet een aaneenschakeling van glamourachtige gebeurtenissen in gang, die bol staan van de romantiek, totdat haar leugen dreigt uit te komen.

PUPPY LOVE

14 FEBRUARI

Na een rampzalige eerste date zweren de onstuimige Nicole en de sociaal onzekere Max elkaars nummers te verwijderen, totdat ze ontdekken dat hun honden een liefdesmatch hebben en er nu puppy's op komst zijn! Het ongewone koppel wordt gedwongen verantwoordelijke co-ouders te zijn, maar vinden misschien zelf ook de liefde.

THIS IS ME NOW... A LOVE STORY

16 FEBRUARI

'This Is Me...Now: A Love Story' onthult een kant van Jennifer Lopez die je nog nooit eerder hebt gezien. Samen met regisseur Dave Meyers heeft Jennifer een meeslepende filmische reis gecreëerd, doordrenkt met mythologische elementen en persoonlijke heling. Als genre-overstijgende Amazon Original komt deze film gelijktijdig uit met haar eerste studioalbum in tien jaar en biedt een unieke blik op haar zoektocht naar liefde door haar eigen ogen. Dankzij verbluffende kostuums, prachtige choreografieën en een sterrencast, die schitterende gastoptredens verzorgt, biedt dit panoramische werk een introspectieve blik op het veerkrachtige hart van Jennifer.

REINA ROJA

29 FEBRUARI

Met een IQ van 242 is Antonia Scott officieel de slimste persoon op aarde. Haar intelligentie maakte haar de 'Rode Koningin' van een geheim en experimenteel politieproject, maar wat een gave leek, werd een vloek waardoor ze alles kwijtraakte. Wanneer de zoon van een machtige zakenman op gruwelijke wijze is vermoord en de dochter van de rijkste man van Spanje wordt ontvoerd, wordt de organisatie van de Rode Koningin in gang gezet. Om Antonia te reactiveren wendt Mentor, Antonia's voormalige baas, zich tot Jon Gutiérrez, een heetgebakerde Baskische agent die op het punt staat uit het korps te worden gezet. Het kat-en-muisspel waar Jon en Antonia tijdens het onderzoek in verstrikt raken, helpt hen te ontdekken dat ze elkaar bijna net zoveel bewonderen en aanvullen als dat ze zich aan elkaar ergeren. Reina Roja is een beklemmende thriller die zich afspeelt in Madrid, een stad die een centrale rol speelt in het verhaal, en combineert de urgentie en actie van het onderzoek met de pittige en humoristische dynamiek tussen de twee hoofdpersonen.

DE PRANK SHOW - 2 FEBRUARI

THE UNDERDOGGS - 9 FEBRUARI

PAST LIVES - 9 FEBRUARI

WOLF LIKE ME S2 - 9 FEBRUARI