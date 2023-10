Kijk in oktober naar heel wat nieuwigheden op Prime Video

In de film is te zien hoe het leven van Bilal Wahib in n klap verandert na de beruchte livestream en hoe hij met behulp van familie, vrienden en docenten de scherven probeert bij elkaar te rapen.

'Bilal Wahib: Altijd Altijd' is vanaf vrijdag 29 september te zien op Prime Video.

Middels intieme gesprekken tussen Anne en Bilal en reconstructies van Bilals leven, die zich afspelen op een filmset, laat De Clercq de menselijke kant zien van een jonge acteur en zanger die zijn leven weer probeert op te pakken, nadat hij door de industrie en de maatschappij keihard is gecanceld. In de documentaire vertelt Bilal zijn persoonlijke verhaal en reflecteert hij op zijn handelen en de naslaap daarvan. Behalve Bilal komen onder andere zijn moeder Fatima, zijn vriendin Sophie en zijn goede vrienden Walid Benmbarek en Iliass Ojja aan het woord.

KOEN AANDACHTSJUNK

8 OKTOBER

Verlies jezelf in de wereld van influencer en socialite Koen Pieter van Dijk, die voor de tweede keer de strijd aangaat met een verwoestende crackverslaving. Wil hij slagen, dan zal hij niet alleen de confrontatie aan moeten gaan met zichzelf, maar ook met zijn verleden. En in de glamourwereld waarin hij verkeert, ligt verleiding continu op de loer. Dit rauwe portret toont het ongefilterde verhaal achter de glamourplaatjes op social media. Is het mogelijk jezelf opnieuw uit te vinden als iedereen meekijkt?

Regisseur Wouter Vogel volgt Koen op de voet en toont het ware en ongefilterde leven van Koen die na een slopende rehab zijn leven weer probeert op te pakken vanuit zijn ouderlijk huis, maar hij worstelt met schulden, vriendschappen en het vinden van de juiste therapie. Na een heftige terugval probeert Koen uit alle macht zijn persoonlijke relaties te herstellen en voorgoed af te rekenen met zijn verslaving. In het betoverende Ibiza verkent hij alternatieve therapieën, zoals de mystieke krachten van reiki en magische truffels. Gedreven om zichzelf en de wereld te bewijzen dat hij écht veranderd is, stelt Koen zich een schijnbaar onmogelijk doel: de marathon van Rotterdam lopen. Is Koen in staat om trouw te blijven aan zijn nieuwe levensstijl, of zal hij voor altijd geketend blijven aan het slachtofferschap van zijn eigen online imago?

AWARENESS

11 OKTOBER

Ian, een rebelse tiener die aan de rand van de maatschappij leeft, kan met zijn gave om visuele illusies te creëren, gedachten beïnvloeden. Door zijn krachten in te zetten voor kleine, onopvallende zwendelpraktijken, weet hij te overleven. Maar wanneer het misgaat tijdens een diefstal, lopen zijn krachten publiekelijk uit de hand en wordt Ian het doelwit van twee concurrerende organisaties die zijn gaven uit willen buiten.

GOOD LUCK GUYS

27 OKTOBER

De serie volgt zes onverwachte koppels op een verlaten strand in Thailand. Ontdaan van alle luxe en rijkdom proberen ze hun innerlijke avonturier te vinden. Worden zij de overlevers die ze zo graag willen zijn? Of vallen hun survival skills toch een beetje tegen, eenmaal in de jungle aangekomen? En hoe gaan ze alle zware uitdagingen te lijf? Lukt het ze te leven, zonder alles wat ze thuis zo voor lief nemen zoals hun telefoon, internet en beautyproducten? Welk koppel zal als laatste overeind blijven? Welke influencer kan echt overleven zonder filter?

Overige releases op Prime Video

TOTALLY KILLER - 6 OKTOBER

WOMEN TALKING - 8 OKTOBER

JOHN WICK 3 - 10 OKTOBER

THE BURIAL - 13 OKTOBER

EVERYBODY LOVES DIAMONDS S1 - 13 OKTOBER

LOST COS - 15 OKTOBER

UPLOAD S3 - 20 OKTOBER

THE OTHER ZOEY - 20 OKTOBER

LOL : QUI CRIE, SORT ! S1 - 26 OKTOBER

THE NORTHMAN - 31 OKTOBER