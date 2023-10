'Expats' met oa. Nicole Kidman begin 2024 te zien op Prime Video

De zesdelige serie 'Expats', geregisseerd door Lulu Wang en gebaseerd op de internationale bestseller The Expatriates van Janice Y.K. Lee, is vanaf 26 januari 2024 op Prime Video te zien.

In 'Expats' schitteren enkele grote namen uit de filmindustrie, waaronder Academy Award- en Emmy-winnende actrice Nicole Kidman ('Big Little Lies', 'The Undoing'), Sarayu Blue ('Never Have I Ever', 'Blockers'), Ji-young Yoo ('The Sky Is Everywhere', 'Smoking Tigers'), Brian Tee ('Chicago Med', 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows') en Jack Huston ('House of Gucci', 'Fargo'). Nicole Kidman en Lulu Wang zijn tevens als uitvoerend producent verbonden aan de serie. De een na laatste aflevering heeft een speelduur vergelijkbaar met die van een speelfilm. Deze aflevering beleeft haar Europese première tijdens het BFI London International Film Festival op 9 oktober.

In 'Expats' - dat zich afspeelt in het in het bruisende en drukke Hongkong van 2014 - staan de levens van drie Amerikaanse vrouwen: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) en Mercy (Ji-young Yoo) centraal. Na een plotselinge familietragedie komen ze met elkaar in aanraking en raken hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden. De serie ondervraagt privileges en onderzoekt wat er gebeurt wanneer de grens tussen slachtoffer en dader vervaagt. Naast de drie hoofdrolspelers zijn ook Brian Tee, die Margaret's man Clarke speelt, en Jack Huston, die Hilary's man David vertolkt, te zien in de serie.

Lulu Wang is de maker, regisseur en schrijver van 'Expats'. Naast Lulu Wang zijn ook Daniele Melia voor Local Time, Per Saari voor Blossom Films ('Rabbit Hole', 'Nine Perfect Strangers'), Nicole Kidman en de Australische scenarioschrijfster Alice Bell ('The Beautiful Lie', 'The Slap') als uitvoerend producent betrokken. Alice is de oorspronkelijke schrijver van de serie. Theresa Park van Per Capita Productions ('After Yang', 'Bones and All') en Stan Wlodkowski ('The Old Guard') zijn eveneens uitvoerend producenten. Het schrijversteam van 'Expats' bestaat uit Vera Miao ('Two Sentence Horror Stories'), Gursimran Sandhu (Game of Thrones), auteur Janice Y. K. Lee, Alice Bell en Lulu Wang.