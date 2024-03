Zondag is 'FBI'-avond bij Veronica

Zondag wordt 'FBI'-avond, met nieuwe afleveringen van de drie 'FBI'-series op één avond, exclusief bij Veronica! De 'FBI'-franchise was in 2023 op primetime de best bekeken crime-avond op de Nederlandse televisie.

In 'FBI: Most Wanted' leidt de vastberaden Jess LaCroix (Julian McMahon) een elite-eenheid die zich richt op het traceren en oppakken van de meest gezochte criminelen in het land. In 'FBI' volgen we het New Yorkse FBI-team, onder leiding van de doorgewinterde agent Maggie Bell (Missy Peregrym) en haar partner, de voormalige militaire expert Omar Adom ‘OA’ Zidan (Zeeko Zaki). Tot slot reist het team in 'FBI: International', onder leiding van Scott Forrester (Luke Kleintank), de wereld rond om internationale bedreigingen aan te pakken en Amerikanen te beschermen, waar ze zich ook bevinden.

Vanaf zondag 10 maart is het op Veronica wekelijks vanaf 20.00 uur 'FBI'-avond, met een nieuwe aflevering van achtereenvolgens 'FBI: Most Wanted', 'FBI' en 'FBI: International'.