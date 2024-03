Zondag in 'Frontlinie': Absurdistan

De Russische president Poetin wint de verkiezingen met 87% van de stemmen, maar vergeleken met zijn collega in buurland Azerbeidzjan doet hij het een stuk slechter. President Aliyev werd daar onlangs met 92% van de stemmen herkozen.

In een nieuwe 'Frontlinie' reist Bram Vermeulen af naar Azerbeidzjan om het leven in deze dictatuur te onderzoeken.

Sinds de sancties tegen Rusland lopen Europese leiders de deur hier plat.

Als gevolg van een overvloed aan fossiele brandstof in de Kaspische Zee is dit land booming. Azerbeidzjan is ook gewild als gastheer van het Eurovisie Songfestival, Formule 1 en zelfs van de VN-klimaattop later dit jaar. Maar wat is precies het verschil met Rusland?

In Azerbeidzjan monitoren camera’s met gezichtsherkenning ieder vierkante meter, politiek activisme is verboden en tientallen journalisten zitten opgesloten. Buurland Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van etnische zuivering nadat Azerbeidjaanse soldaten afgelopen september het bergachtige grensgebied Nagorno Karabach heroverden, en 130.000 Armeniërs op de vlucht sloegen.

Bram Vermeulen bezoekt de heroverde gebieden en komt terecht in een Truman-show achtig filmdecor, waar iedereen dolgelukkig is en met enthousiasme stemt voor de president. Hij spreekt ook met een Nederlandse zakenman die besloot in Azerbeidzjan te investeren, ondanks de mensenrechtensituatie: 'Dan hoef je in geen enkel land meer te werken. In heel veel landen deugt het politieke systeem niet.'

'Achter de Frontlinie'

In de podcast 'Achter de Frontlinie' spreekt Bram met de oud-voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden (CDA), over zijn banden met Azerbeidzjan én Rusland, die zo innig waren dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD hem onder de loep nam. Volgens een onderzoeksjournalist van NRC heeft Van der Linden zich voor het karretje laten spannen van deze dictatoriale regimes. 'Achter de Frontlinie: Onze Man in Azerbeidzjan', via NPO Luister en alle podcastplatforms.

'Frontlinie: Absurdistan', zondag 24 maart om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.