Zoektocht naar medicijn tegen alvleesklierkanker in '2Doc: Tegengif'

Casper van Eijck is hoogleraar chirurgie en voormalig clubarts van Feyenoord. Hij strijdt op een onconventionele manier voor een effectieve behandeling tegen alvleesklierkanker.

Een strijd die al begint met een achterstand omdat veel van zijn patiënten niet meer te genezen zijn. Zijn zoektocht naar een medicijn om alvleesklierkanker te beteugelen is er één met pieken en dalen, niet in de laatste plaats vanwege de noodzakelijke strenge veiligheidsregels. In de documentaire 'Tegengif' laat Casper zien hoe hij vastberaden blijft vechten tegen de ziekte en voor zijn patiënten.

Met dagelijks acht tot tien slachtoffers is alvleesklierkanker hard op weg om de op één na dodelijkste vorm van kanker van Nederland te worden. Hoewel er in de laatste jaren grote vooruitgang is geboekt in de behandeling van verschillende vormen van kanker, blijft de diagnose alvleesklierkanker nog altijd een onverbiddelijk doodvonnis. Jaarlijks treft de ziekte ruim drieduizend mensen, waarvan 90% binnen een jaar na de diagnose sterft.

Casper van Eijck, die al dertig jaar als specialist verbonden is aan het Erasmus MC, zoekt volhardend naar een nieuwe, werkende therapie tegen de slopende ziekte waaraan hij veel van zijn patiënten ten onder ziet gaan. Zeker 80% van hen kan niet meer geopereerd worden en de veelgebruikte en zware chemokuren blijken bij een relatief zeer beperkt aantal van zijn patiënten langdurig effect te hebben. Casper raakt tijdens zijn zoektocht onder andere geïnspireerd door het bijzondere verhaal van een veearts met alvleesklierkanker. Hij injecteerde zichzelf met het Newcastle disease virus, in het dagelijks leven ook wel vogelgriep genoemd. De veearts is na de diagnose nog zeven jaar in leven geweest. Voor Casper is dit hoopvolle resultaat een reden om het inzetten van dit virus verder te onderzoeken.

De urgentie is hoog, mede door het snelle en dramatische verloop van de ziekte. Samen met zijn team probeert Van Eijck het onderzoekstraject te versnellen van circa twintig jaar naar vier jaar. Maar op hun weg naar een betaalbaar en beter werkend medicijn stuiten ze geregeld op hindernissen. Zo moeten ze zelf zorgdragen voor een groot gedeelte van de financiering van het onderzoek.

De documentaire 'Tegengif' geeft inzicht in het leven en de onvermoeibare strijd van Casper, die door zijn werk veel respect krijgt zowel vanuit de medische kringen als vanuit de voetbalwereld.

'Tegengif' is geregisseerd door Martijn Nijboer en geproduceerd door TVBV in coproductie met BNNVARA.

'2Doc: Tegengif', maandag 11 maart om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.