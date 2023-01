Wat speelt bij Videoland in februari?

Liefdesmaand februari staat voor de deur en dat betekent natuurlijk dat het nieuwe seizoen van 'De Bachelorette' van start gaat, waarin Sylvia Geersen op zoek gaat naar ware liefde. Ook komt het negende seizoen van 'Love Island UK' uit.

Meer zin in spanning? Binge dan de vlijmscherpe Videoland Original dramaserie 'Incognito,' seizoen vijf van comedyserie 'Young Sheldon' én een nieuw seizoen van de internationale dramaserie 'Evil' - met Katja Herbers in de hoofdrol. Verder komt er een heel seizoen van de Vlaamse versie van 'Kopen Zonder Kijken' aan en gaan we terug in de tijd met 'Inspector Gadget.' Voor de sportliefhebber staan natuurlijk ook weer de Glory-livestreams op het programma.

Highlights februari

'De Bachelorette'

Model en influencer Sylvia Geersen gaat opzoek naar ware liefde. Sylvia is, na een tumultueus liefdesleven, klaar voor haar nieuwe, grote liefde die ze hoopt te vinden via het succesvolle datingsprogramma. Op een droomlocatie in het buitenland gaat zij een groep charmante en zelfstandige vrijgezelle mannen leren kennen. Via de iconische ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Wie blijft over en verovert het hart van Sylvia?

'De Bachelorette' is vanaf 2 februari wekelijk te zien bij februari.

'Love Island UK S9'

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.

Het negende seizoen van 'Love Island UK' is vanaf 3 februari elke dag te zien bij Videoland. De acht eerdere seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.

'Young Sheldon S5'

Deze Amerikaanse comedyserie volgt de 9-jarige Sheldon Cooper, tijdens zijn schooljaren in het oosten van Texas. Hij probeert om te gaan met de wereld om hem heen, terwijl zijn familie met hem moet leren omgaan. Sheldon Cooper wordt verkeerd begrepen door zowel zijn familie, buren als klasgenoten. Hij ontdekt dat je er in dit kleine dorpje weinig aan hebt als je op jonge leeftijd de meest geavanceerde rekensommen en wetenschappen kan uitleggen.

Seizoen 5 van 'Young Sheldon' is vanaf 13 februari te bingen bij Videoland. De eerdere vier seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Incognito'

Deze Videoland Original dramaserie draait om twee personages die allebei een rol spelen: undercover-agent Felix (Dragan Bakema) doet dat om de waarheid te ontdekken, zijn object van onderzoek Lize (Melody Klaver) juist om diezelfde waarheid koste wat het kost verborgen te houden. Felix infiltreert in het leven van Lize en vanaf dat moment wordt er voortdurend gespeeld met de vraag: wat is echt en wat niet? Felix’ zoektocht naar de waarheid mondt uit in een bloedstollende strijd op leven en dood, waarbij Felix steeds meer wordt geteisterd door demonen uit zijn verleden.

Videoland Original dramaserie 'Incognito' is vanaf 17 februari te bingen bij Videoland.

'Inspector Gadget S1'

Inspector Gadget is een onhandige cyborg detective met verschillende bionische gadgets in zijn lichaam gebouwd. De aartsvijand van Gadget is Dr. Claw, leider van een kwaadaardige organisatie die bekend staat als M.A.D.

Seizoen 1 van 'Inspector Gadget' is vanaf 25 februari te bingen bij Videoland.

'Evil S2'

In 'Evil' speelt Katja Herbers de rol van Kristin Bouchard, een psychologe die wordt gevraagd om samen met priester in opleiding David Acosta (Mike Colter) en technisch expert Ben Shakir (Aasif Mandvi) gevallen van demonische bezetenheid en wonderen te onderzoeken. Hun taak is om te beoordelen of er een logische verklaring is of dat er iets echt bovennatuurlijks aan het werk is.

Seizoen twee van 'Evil' is vanaf 27 februari te bingen bij Videoland. Het eerste seizoen is al te zien bij Videoland.

'Kopen Zonder Kijken België'

De Vlaamse versie van het welbekende format! Woningzoekers geven de zoektocht naar een nieuwe koopwoning volledig uit handen. Presentator Kobe Ilsen gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar hun droomhuis. De kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat het voor hen is aangekocht.

'Kopen Zonder Kijken België' is vanaf 27 februari te bingen bij Videoland.