Voorspellingen voor 2024 in speciale uitzending van 'WNL Op Zondag'

Zondag een speciale nieuwjaarseditie van 'WNL Op Zondag'. Presentator Rick Nieman kijkt met zijn gasten vooruit op het komende jaar.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen over AI

Wat staat ons het nieuwe jaar te wachten op het gebied van technologie? Zondagmorgen is staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen te gast bij Rick Nieman. De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan razendsnel, gaat haar hart daar sneller van kloppen of bezorgt het haar hartkloppingen?

Amerikanist Koen Petersen over presidentsverkiezingen 2024

2024 zal voor een groot deel in het teken staan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op het affiche vooralsnog Joe Biden versus Donald Trump. VVD-senator en Amerikanist Koen Petersen over de kansen van beide kandidaten. Ook kijkt hij terug naar presidentskandidaten uit het verleden die het net niet haalden.

Olympisch kampioen Kim Lammers over het sportjaar

Komend jaar wordt een bomvol sportjaar met de Olympische Spelen en het EK Voetbal. Welke sporthelden moeten we in de gaten houden? Olympisch hockeykampioen Kim Lammers over de kanshebbers voor het komend jaar.

Architect Sjoerd Soeters over wonen in 2024

Bouwen, bouwen, bouwen, dat is ook het komende jaar het recept om uit de wooncrisis te komen. Maar hoe krijgen we de bouw in 2024 weer op gang? Architect Sjoerd Soeters, bekend van zijn gestapelde Zaanse huisjes in Zaanstad, heeft daar wel een idee over.

Justine Marcella over dé tv-serie van 2024

Het wordt nu al dé tv-serie voor 2024 genoemd: het vervolg op de kijkcijferhit 'Het Verhaal van Nederland'. Deze keer over het vorstenhuis Oranje-Nassau. Een verhaal dat meer intriges en schandalen bevat dan alle afleveringen van 'The Crown' bij elkaar. Daarover Koningshuisdeskundige Justine Marcella.

'WNL Op Zondag', zondag 31 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.