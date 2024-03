'TV Monument' met Dione de Graaff maandag bij Omroep MAX

Dione de Graaff ziet zichzelf en haar vakgenoten als water dat uit de kraan stroomt; het is er altijd, maar valt nauwelijks op.

Daarentegen ziet Dionne Stax een vakvrouw die geïnteresseerd is in mensen en altijd nieuwsgierig is gebleven.

Het gesprek met Dione vindt plaats op de tennisbaan in Leusden, waar de passie voor sport ontstaat. Ook met interviewen is Dione al op jonge leeftijd bezig. Haar professionele carrière begint bij Omroep Amersfoort, waar ze veel kilometers maakt. Een paar jaar later stapt Dione over naar de NOS, hoe waren de eerste dagen daar? Als bij een ongeluk haar partner overlijdt, heeft dat vanzelfsprekend grote gevolgen. Hoe verwerkt Dione dit drama? Het gesprek wordt afgesloten met de recente ontwikkelingen bij de NOS; hoe kijkt Dione daar tegenaan?

'TV Monument - Dione de Graaff', maandag 1 april om 11.10 uur bij MAX op NPO 1.