Thuisduels van AZ, PSV en FC Twente deze zomer live en exclusief bij Veronica

Veronica zendt in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen diverse duels rechtstreeks en exclusief uit die de Nederlandse afvaardiging in de voorrondes van de UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League speelt.

Ook het thuisduel van PSV in de play-offs voor plaatsing voor het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League is alleen en live te zien bij Veronica. De presentatie van het programma met voor- en nabeschouwingen aan het veld bij deze wedstrijden is afwisselend in handen van Noa Vahle en Hélène Hendriks. Zij worden bijgestaan door wisselende analisten. Veronica trapt de reeks aan wedstrijden af met het UEFA Europa Conference League-voorrondeduel FC Twente – Hammarby IF op donderdag 27 juli (20.00 uur) en het oefenduel PSV – Nottingham Forest dat op zondag 30 juli om 18.30 uur in Eindhoven aanvangt.

FC Twente en AZ in de UEFA Europa Conference League

Op donderdag 27 juli neemt FC Twente het in de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League om 20.00 uur op eigen veld op tegen het Zweedse Hammarby IF. Dit duel is live te zien bij Veronica, evenals de terugwedstrijd op donderdag 3 augustus. Ook dit duel begint om 20.00 uur. Overleeft de ploeg uit Enschede deze voorronde, dan wacht een tweestrijd in de derde voorronde. Deze duels worden gespeeld op respectievelijk donderdag 10 en 17 augustus; de thuiswedstrijd is in dat geval bij Veronica te zien – evenals het duel dat AZ in deze ronde in eigen huis speelt. De Alkmaarders stromen in de derde voorronde in.

Mochten FC Twente en AZ (of één van hen) de play-offs bereiken, dan zijn ook de thuiswedstrijden in die ronde rechtstreeks te zien bij Veronica. De wedstrijden in de play-offs worden gespeeld op donderdag 24 en 31 augustus.

Play-offs UEFA Champions League met PSV

PSV begint zijn Europese avontuur dit seizoen in de play-offs voor plaatsing voor het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League. Het thuisduel van het tweeluik in deze voorronde is exclusief bij Veronica te zien. Dit duel wordt later vastgesteld op 8, 9 of 15 augustus. De tegenstander is nog niet bekend. Wanneer PSV er niet in slaagt door te stoten naar de play-offs voor plaatsing voor het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League, vervolgt de ploeg uit Eindhoven haar weg in de play-offs van de UEFA Europa League. Mocht dit het geval zijn, komt PSV op donderdag 24 en 31 augustus in actie. Ook dan is de thuiswedstrijd live en alleen bij Veronica te zien.

Veronica heeft, net als is in voorgaande jaargangen, voor het seizoen 2023/2024 de rechten voor het uitzenden van wedstrijden in de hooftoernooien van de UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League.

'Veronica Offside' en 'De Voetbaltrainer'

Naast genoemde wedstrijden is ook de voetbaltalkshow 'Veronica Offside' met Wilfred Genee, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde weer bij Veronica te zien. Het nieuwe seizoen start op maandag 14 augustus om 20.30 uur. Vanaf 21 augustus wordt na 'Veronica Offside', vanaf 21.30 uur, de realityserie 'De Voetbaltrainer' uitgezonden. In deze reeks volgt Veronica zes markante amateurcoaches op en rond het voetbalveld, en in hun privéleven. Een seizoenlang is het zestal op de voet gevolgd. Winstpartijen, nederlagen, lastige gesprekken en donderspeeches; het komt voorbij in 'De Voetbaltrainer'.

Uitzendingen

Donderdag 27 juli, 20.00 uur:

FC Twente – Hammarby IF

Zondag 30 juli, 18.30 uur:

PSV – Nottingham Forest

Donderdag 3 augustus, 20.00 uur:

Hammarby IF – FC Twente

Donderdag 10 en 17 augustus:

wedstrijden derde voorronde UEFA Europa Conference League

Maandag 14 augustus, 20.30 uur:

'Veronica Offside'

Maandag 21 augustus, 21.30 uur:

'De Voetbaltrainer'

Donderdag 24 en 31 augustus:

Mogelijk wedstrijden play-offs UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League