Politieke nieuwkomers schuiven aan bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en opinie en debat over actuele onderwerpen in 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Aant Jelle Soepboer (NSC) en Henk Vermeer (BBB)

Zondagmorgen zijn de nieuwe Tweede Kamerleden Aant Jelle Soepboer van Nieuw Sociaal Contract en Henk Vermeer van BBB te gast bij Rick Nieman. Over hun eerste maanden in het parlement, hun maidenspeech en hun politieke drijfveren. Generaal BD Dick Berlijn

Deze week begint de grootste militaire oefening van de NAVO na de Koude Oorlog. Hoe reëel is de Russische dreiging? Is de Nederlandse defensie voorbereid op een mogelijke Russische aanval? Daarover voormalig Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn. Hoofdredacteur Hella Hueck van EW Magazine

De nieuwe hoofdredacteur van EW Magazine Hella Hueck geeft haar visitekaartjes af en blikt vooruit op 2024. Wat zijn de uitdagingen voor Nederland het komende jaar? Van het stroomtekort en het vestigingsklimaat tot de drugshandel. Rob Oudkerk over antisemitisme

Oud-huisarts en politicus Rob Oudkerk maakte het tweeluik 'Na 7/10. Antisemitisme in Nederland'. Daarin gaat hij op zoek naar oorzaken en gevolgen van jodenhaat. Deze zondag in de uitzending ook aandacht voor de holocaust-herdenking. 'WNL Op Zondag', zondag 28 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.