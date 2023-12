Oud-informateur Uri Rosenthal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. In 'WNL Op Zondag' is er ruimte voor opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO 1.

Oud-informateur Uri Rosenthal

Zondagmorgen is oud-informateur en voormalig VVD-minister Uri Rosenthal te gast bij Rick Nieman. Over de actuele ontwikkelingen in de Haagse politiek en de kunst van het formeren. Hoe verder met de vorming van een nieuw kabinet?

CDA-senator Madeleine van Toorenburg en columnist Zihni Özdil

CDA-senator Madeleine van Toorenburg en columnist Zihni Özdil van EW Magazine helpen de informateur een handje. Wat zijn de mogelijkheden om tot een nieuw kabinet te komen. Zou een extraparlementair zakenkabinet de oplossing zijn?

Rob de Wijk

De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsslag geworden, er zit nauwelijks beweging in het front. Is het tijd voor een staakt-het-vuren? Daarover hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk van de internationale denktank HCSS.

Schrijver Leon de Winter

Schrijver Leon de Winter is te gast bij Rick Nieman. Over zijn nieuwste boek Stad van de honden, zijn 50-jarige schrijverschap en de laatste ontwikkelingen in Israël.

'WNL Op Zondag', zondag 3 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.