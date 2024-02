Nieuw seizoen van 'The Incredible Dr. Pol' op National Geographic

Met meer dan 19.000 patiŽnten op zijn naam heeft dr. Pol alles wel een keer gezien. Gespecialiseerd in grootvee, gaat deze dierenarts voorlopig nog niet met pensioen.

Dr. Pol hanteert een klassieke en praktische benadering van dierengeneeskunde die voor velen enorm wordt geprezen. Deze stressbestendige en onstuitbare arts werkt gewoonlijk 14 uur per dag en is een legende in zijn gemeenschap. We volgen hem door het landelijke Michigan waar hij zorg draagt voor elk huis- of boerderijdier dat zijn expertise en vriendelijkheid nodig heeft.

Vanaf 1 maart, elke vrijdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

PHOTOGRAPHER

'Photographer' neemt ons mee op een reis langs 's werelds meest bijzondere visuele verhalenvertellers. Elke aflevering volgt het leven van een iconische fotograaf, van het begin van hun kindertijd en carrière tot hun huidige leven en inspanningen. Door het verweven van achtergrondinformatie, archiefmateriaal, interviews en beelden van hun huidige missie, krijgen kijkers een beter begrip van het proces van elke fotograaf, hoe ze achter de camera terecht zijn gekomen en hoe iconische beelden worden gemaakt.

Vanaf 23 maart, elke zaterdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

LIFE BELOW ZERO: THE NEXT GENERATION S6

'Life Below Zero' volgt zes mensen in hun strijd om essentiële levensbehoeften in de Amerikaanse staat met de laagste bevolkingsdichtheid. Ze wonen aan afgelegen wegen in het hart van de eenzame wildernis van Alaska, waar ze tijdens lange en strenge winters te maken krijgen met sneeuwstormen, gevaarlijke carnivoren, onvoorspelbare bevroren terreinen en beperkte middelen. Om te overleven tot de lente moeten ze hard werken, en zelfs bij de komst van de lente brengen stijgende temperaturen nieuwe uitdagingen met zich mee terwijl ze zich voorbereiden op de volgende winter.

Vanaf 11 maart, elke maandag om 22.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

OVERCOMING EXTREMES

National Geographic presenteert een unieke stunt met als thema 'Overcoming Extremes'. Gebaseerd op de huidige trend van buitengewone extremen, waaronder de klimaatcrisis, recessies, toenemende polarisatie en een pandemie, zien we contrasterende realiteiten overal ter wereld verergeren. Tijdens deze dag zendt National Geographic programma’s uit met onvergetelijke momenten en heldhaftige reizen waarin mentale grenzen worden verlegd die oproepen tot verbeteringen. Kijk bijvoorbeeld naar ‘Operation Arctic Cure’, een serie waarbij journalist en oorlogsveteraan Bob Woodruff veteranen begeleidt tijdens een ijskoude expeditie op zoek naar een manier om van hun PTSS af te komen. Survivalexpert Hazen Audel neemt je daarentegen mee in een alles verscheurende hitte op een tocht door Afrika in ‘Primal Survivor: Extreme African Safari’. Tot slot neemt de wereldberoemde Alex Honnold en zijn team ons mee naar Groenland om niet alleen de nooit eerder beklommen INGMIKORTILAQ te trotseren, maar ook om onderzoek te doen naar wetenschappelijke informatie met betrekking tot klimaatveranderingen. Hiervoor gebruikt hij een speciale radar om in realtime diepte- en dichtheidsmetingen te doen van een zelden bestudeerd deel van de ijskap van Groenland.

Kijk op zaterdag 23 maart vanaf 12.00 uur naar 'Overcoming Extremes' op National Geographic.