Namaakpoep, een eigen fastfoodrestaurant en boerenkool met worst in 'De Proefkeuken'

In het tiende seizoen van de VPRO Jeugdserie 'De Proefkeuken' maken Pieter Hulst en Willem Voogd weer alles wat ze maar kunnen bedenken.

Hoe maak je de perfecte namaak poep? Hoe creëer je kou als het buiten snikheet is? En Pieter en Willem duiken in de rol van rechercheur. Oftewel De proefkeuken is weer geopend!

Volgens beproefd recept van 'De Proefkeuken': Pieter Hulst en Willem Voogd gaan op pad naar spannende en wonderlijke plekken om de juiste ingrediënten te halen om ze vervolgens op grappige wijze te verwerken tot iets wat bijna niemand zelf maakt! Zonder ingewikkelde machines en grote fabrieken, maar gewoon in een oude schuur met rondslingerend gereedschap maken de twee creatievelingen alles wat ze maar kunnen bedenken.

Aflevering 1 - 10 december: Poep

Willem en Pieter hebben een droom: de prestigieuze Gouden Keutel winnen, dé prijs voor de meest overtuigende namaakdrol. Maar hoe maak je perfect poep zonder je eigen darmstelsel te gebruiken? Pieter gaat op jacht naar de ultieme model-drol, hij filmt zijn eigen darmstelsel en zoekt naar het allerbeste voedsel voor de ideale 'nummer twee'. Ze zetten alles op alles om nummer een te worden en dat glanzende beeldje te veroveren, koste wat het kost.

Aflevering 2 - 17 december: Fastfood

Willem zit in de problemen, zijn ouders hebben hem plechtig verboden een fastfoodrestaurant te bezoeken. Nooit at hij een maaltijd mét een speeltje! Dus besluiten Willem en Pieter de handen ineen te slaan en hun eigen fastfoodimperium te starten. Tijdens hun avontuur ontdekken ze de geheimen van de perfecte hamburger, raken ze verwikkeld in het mysterie van vernachelde cheddar kaas, en bedenken ze hun eigen geluksmaaltijd-speeltje.

Aflevering 3 - 24 december: Luchtpost

Willem en Pieter besluiten om een nieuwe weg in te slaan als pakketbezorgers. Geen gedoe meer met een overvolle bestelwagen op veel te drukke wegen, maar een veel efficiëntere aanpak: het bezorgen van pakketten en post door de lucht. Ze richten hun eigen vliegtuigbezorgdienst op. Er is echter een klein probleem: ze hebben wel klanten en pakketten, maar nog geen vliegtuigen in hun bezit. Dus zit er maar een ding op, zelf bouwen!

Aflevering 4 - 31 december: Koelkast

In de proefkeuken is het snikheet. Niets beter dan een ijskoude cola, maar die blijkt helaas lauw te zijn. Daarom besluiten Willem en Pieter om hun eigen koelkast te bouwen. Alles voor een verkoelend drankje. Maar hoe creëer je eigenlijk kou als het buiten snikheet is? Ze gaan op een zoektocht naar ijs, ontdekken de wonderbaarlijke techniek om dingen juist met hitte te koelen, en raken verwikkeld in een discussie over de benaming - is het nu een koelkast of een ijskast die ze aan het bouwen zijn?

Aflevering 5 - 7 januari: Krimi

Willem doet een schokkende ontdekking wanneer hij een dode kip aantreft op het erf naast de proefkeuken. Het arme dier lijkt op koelbloedige wijze te zijn vermoord. Een zaak die schreeuwt om een grondig forensisch onderzoek. Willem en Pieter storten zich in dit mysterie en proberen de beste rechercheurs te worden. Want hoe vind je de dader in zo'n situatie? Ze treden in de voetsporen van de meest bekwame onderzoekers en speurneuzen om dit true crime raadsel voor eens en voor altijd op te lossen.

Aflevering 6 - 14 januari: Boerenkool met worst

Pieter staat perplex wanneer hij onverwachts bezoek krijgt van zijn oom uit het verre Australië. De beste man hunkert naar een heerlijke Nederlandse winterklassieker: boerenkool met worst. Maar terwijl het in Australië winter is, viert de zomer hoogtij in de proefkeuken. Hoe haal je dan midden in de zomer boerenkool in huis? Willem en Pieter zetten alles op alles om zijn oom niet teleur te stellen en gaan tot het uiterste om de allerbeste stamppot op tafel te toveren.

'De Proefkeuken', zondag 10 december, wekelijks om 18.15 uur bij de VPRO op NPO Zapp.