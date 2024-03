'Meldpunt': zorgen om brandveiligheid in seniorenflats

Bewoners van flats waar veel senioren zelfstandig wonen, maken zich zorgen om de brandveiligheid. Vooral in seniorenpanden waar rookmelders niet zijn gekoppeld en waar geen brandmeldinstallatie is, zijn de zorgen groot.

Moeten er geen aanvullende brandveiligheidseisen gesteld worden aan flats met kwetsbare bewoners? Daarover gaat 'Meldpunt' vrijdag.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. De angst bestaat dat een bewoner in slaap valt met een sigaret of een pannetje op het gas vergeet. Bewoners van het wooncomplex aan het Gerretsonplein in Eindhoven zijn er niet gerust op. Op hun gang hangen eenvoudige rookmelders die niet aan elkaar zijn gekoppeld. Bovendien hadden deze rookmelders voor 1 januari van dit jaar vervangen moeten worden. Vermoedelijk zijn de back-up-batterijen van de brandmelders leeg. Ook klagen bewoners dat de verhuurder nog nooit een brand- of ontruimingsoefening heeft georganiseerd.

Eerder liet 'Meldpunt' zien dat ouderen de brandmelders op de gangen van seniorencomplexen vaak niet horen. En bij een brand mag de lift niet gebruikt worden. Veel ouderen kunnen helemaal niet of heel traag via de trap zelfstandig het pand verlaten, laat staan als er rook is.

Heeft de brandweer alle seniorenflats in kaart gebracht, zodat zij direct kunnen opschalen bij een brandend pand met kwetsbare bewoners? Zijn er aanvullende brandveiligheidseisen nodig zoals een verplichte brandmeldinstallatie? Elles de Bruin bespreekt het met Peter Schuurmans van Brandweer Nederland.

Verder in 'Meldpunt': gestruikeld op straat, wie is aansprakelijk?

Als Ria Brand na een bioscoopbezoek naar haar auto loopt, struikelt ze op straat over een bout die enkele centimeters uit de grond steekt. Ze komt daarbij lelijk ten val op haar arm en haar hand. Omdat de hand pijn blijft doen, wordt er een röntgenfoto gemaakt en moet mevrouw naar de fysiotherapeut. Ze blijkt gestruikeld te zijn over bevestigingsbouten van al verwijderde vuilnisbakken. Moet zij zelf opdraaien voor de medische kosten? Zowel de bioscoop als de gemeente zeggen niet verantwoordelijk te zijn. MAX Ombudsman Rogier de Haan vertelt wat de rechten van mevrouw zijn en haalt verhaal bij de eigenaar van het terrein.

'Meldpunt', vrijdag 22 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.