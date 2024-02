Maart is Oscarmaand op FilmBox

Nederlandse kijkers kunnen ook dit jaar de hele Oscar-ceremonie® exclusief live beleven op FilmBox. Op zondag 10 maart is de presentatie van de prestigieuze award show voor de vierde keer in handen van host en comedian Jimmy Kimmel.

Een primeur dit jaar is het eerdere aanvangstijdstip in Hollywood: om 23.30 uur Nederlandse tijd begint de pre-show met de rode loper en vanaf middernacht is de live show te volgen. Wie liever vroeg gaat slapen kan uitkijken naar een uitgebreide samenvatting op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart om 20.30 uur. De genomineerden zijn inmiddels bekend: 'Oppenheimer' (dertien nominaties), 'Killers of the Flower Moon' (tien nominaties), 'Poor Things' (elf nominaties) en 'Barbie' (acht nominaties) zijn de grootste kanshebbers.

Uitzendschema Oscars® op FilmBox:

Zondag 10 maart, 23.30 – 00.00 OSCAR RED CARPET LIVE 2024

Maandag 11 maart, 00.00 - 3.00 ACADEMY AWARDS LIVE 2024

Maandag 11 maart, 20.30 HIGHLIGHTS ACADEMY AWARDS 2024

Dinsdag 12 maart, 20.30 HIGHLIGHTS ACADEMY AWARDS 2024

Oscar®-waardige films op FilmBox

Vanaf 5 maart kunnen filmfans dagelijks om 20.30 uur bij FilmBox terecht voor Oscar®-waardige films.

Dinsdag 5 maart, 20.30 'August: Osage County' (2 Oscar®-nominaties)

Woensdag 6 maart, 20.30 'American Hustle' (10 Oscar®-nominaties)

Donderdag 7 maart, 20.30 'The King’s Speech' (winnaar 4 Oscars®)

Vrijdag 8 maart, 20.30 'The Imitation Game' (winnaar 1 Oscar®)

Zondag 10 maart

17.45 uur 'Rain Man' (winnaar 4 Oscars®)

20.00 uur 'Vicky Cristina Barcelona' (winnaar 1 Oscar®)

21.40 uur 'Close' (Oscar®-nominatie voor Internationale Film)

LES PASSAGERS DE LA NUIT - maandag 4 maart om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Mikhaël Hers

Cast: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Charlotte Gainsbourg schittert in een teder en prachtig portret van een huismoeder die, samen met haar kinderen, een nieuw leven moet opbouwen in het Parijs van de jaren tachtig, nadat haar man haar plotseling heeft verlaten.

Als Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) in de steek wordt gelaten blijft ze achter met haar twee tieners, Matthias en Judith. Ze vindt werk bij een nachtelijke radioshow, waar ze de rondzwervende Talulah ontmoet. Al snel neemt ze de jonge vrouw onder haar hoede. Talulah ontdekt de warmte van een thuis en Matthias ontwikkelt gevoelens voor haar. Terwijl Elisabeth de jongeren gadeslaat, zal ze haar eigen waarde moeten vinden en herontdekken dat het leven haar wel degelijk iets te bieden heeft.

GOLD - maandag 11 maart om 22.00 uur

Genre: thriller

Regisseur: Anthony Hayes

Cast: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes

Zac Efron speelt in deze duistere Australische survivalthriller een hebzuchtige man die de ontberingen van de woestijn moet zien te overleven wanneer hij in z'n eentje een klomp goud moet beschermen.

Twee zwervers die door de woestijn reizen stuiten op de grootste goudklomp die ooit is gevonden. Hun droom van immense rijkdom en hebzucht krijgt de overhand. Ze bedenken een plan om hun vondst op te graven, waarbij de ene man vertrekt om de benodigde gereedschappen te bemachtigen, terwijl de andere achterblijft bij het goud. De achtergebleven man moet strijden tegen harde natuurelementen, vraatzuchtige wilde honden en mysterieuze indringers. Intussen krijgt hij het vermoeden dat hij aan zijn lot is overgelaten.

DE OPENBARING - maandag 18 maart om 20.30 uur

Genre: thriller

Regisseur: Chris W. Mitchell

Cast: Victor Löw, Leny Breederveld, Monic Hendrickx

Victor Löw, Leny Breederveld en Monic Hendrickx in een satirische covid-thriller over een werkloze man die langzaam gek wordt, wanneer hij tijdens de lockdown onder invloed raakt van complottheorieën.

Een zwart-komische thriller van Chris W. Mitchell (De Poel) met in de hoofdrollen Victor Löw ('Prooi', 'Michiel de Ruyter', 'Daglicht'), Leny Breederveld ('De Luizenmoeder') en Monic Hendrickx ('Penoza', 'Ferry'). Nadat Jacob zijn baan kwijt is trekt hij tijdens de eerste coronalockdown in bij zijn alleenstaande moeder om haar te helpen. Gaandeweg brengt hij steeds meer tijd door achter zijn laptop om onderzoek te doen naar het virus. Zijn online zoektocht leidt hem naar de meest bizarre theorieën en hij raakt onder de invloed van een christelijke complottheoreticus die hem vertelt dat de Apocalyps nadert. Terwijl zijn zus Magda (Monic Hendrickx) met lede ogen toekijkt, raakt Jacob volledig zijn verstand kwijt.

COMPETENCIA OFICIAL – Maandag 25 maart om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Cast: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, Pilar Castro

Hollywood-acteurs Penélope Cruz en Antonio Banderas in een Spaanse komedie over twee steracteurs en een beroemde filmmaker die door een miljardair worden ingehuurd om een filmhit te maken.

De beroemde filmmaker Lola Cuevas (Penélope Cruz) wordt door een miljardair ingehuurd om een filmhit te maken. Ze moet hiervoor samenwerken met twee grote acteurs met nog grotere ego's: Hollywood- hartenbreker Félix Rivero (Antonio Banderas) en de grensverleggende theateracteur Iván Torres (Oscar Martínez). Beiden zijn legendarisch, maar bepaald niet de beste vrienden. Lola stelt ze ter voorbereiding op de draaidagen in een reeks steeds uitdagingen op de proef. Het is echter maar de vraag of er nog wel iemand overblijft als de camera's straks echt beginnen te draaien.