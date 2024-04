Leo Blokhuis over Billy Joel en Nederpop-rariteiten

In het muziekprogramma 'Blokhuis Extra' duikt Leo Blokhuis (NPO Radio 2, Top 2000 a gogo) in om en nabij 60 jaar popmuziek.

Dat doet hij telkens aan de hand van een thema: denk aan een artiest en een specifiek deel van het oeuvre, een popjaar, een subgenre, een jubilerend festival of label. Om maar wat te noemen.

In de eerste nieuwe aflevering van 2024 gaat het over een van Leo’s muzikale helden: Billy Joel. In aflevering 2 zet hij een mooi aantal minder bekende Nederpop-tracks op een rij, want die week stemmen we voor 'De Koninklijke 500' van NPO Radio 2.

Dinsdag 9 april, 22.30 uur: Billy Joel (75 min)

In de eerste aflevering van een nieuwe reeks zet Leo Blokhuis de schijnwerper op een van zijn muzikale helden: de Amerikaanse singer-songwriter Billy Joel. Hij kwam begin 2024 – voor het eerst in 17 jaar – met een nieuw nummer: Turn The Lights Back On. Je ziet de grote krakers van Joel (‘Piano man’, ‘Goodnight Saigon’, ‘The river of dreams’) maar Leo duikt ook wat dieper in man’s oeuvre, van ‘Travelin’ Prayer’ en ‘Pressure’ tot en met ‘Scenes from an Italian restaurant’ en ‘James’, het nummer van zijn mooie album Turnstiles dat alleen in Nederland een hitsingle wordt.

Dinsdag 16 april, 22.10 uur: Nederpop-rariteiten (60 min)

In de week van uitzending kun je stemmen voor 'De Koninklijke 500', in deze lijst vind je de beste muziek van eigen bodem volgens de luisteraars van NPO Radio 2. (Hier vind je de lijst van vorig jaar.) En op NPO 1 presenteert Leo Blokhuis met Thomas van Luyn vanaf aanstaande zaterdag viermaal een Popquiz Oranje. Logisch dus, dat deze aflevering in het teken staat van Nederpop. Leo heeft wat nummers uitgezocht die wat hem betreft ook best een plekje in de Koninklijke 500 mogen hebben. Of hoger in deze lijst mogen staan… Denk aan Earth & Fire, Junkie XL, Cherry, Monica & The Voices of Freedom, Tröckener Kecks, Nasmak, The Prodigal Sons, Mai Tai, Partner en New Adventures. En ken je de eerste radiohit van de Frank Boeijen Groep nog? Je ziet het allemaal in deze aflevering vol Nederpop-rariteiten in beeld en geluid.

Luister ook naar Leo Blokhuis in 'De Verrukkelijke 15 en Blokhuis', elke zondag op NPO Radio 2.