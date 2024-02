KRO-NCRV's 'Kruispunt': De Kerk is vrouw

Als het aan Paus Franciscus ligt moet de Kerk de-masculiniseren. 'De Kerk is vrouw', voegt hij daaraan toe. Hangt er verandering in de lucht door deze uitspraken?

Hoe ervaren katholieke vrouwen dat zelf? In februari en maart 2024 gaan tientallen vrouwen in het hele land in gesprek over hun positie en roeping in de Rooms-Katholieke Kerk. Hun ervaringen zijn input voor een volgende wereldwijde vergadering in Rome waarin ook dit thema centraal staat. Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk?

In 'Kruispunt' een portret van katholieke vrouwen die vertellen over hun hoop en verwachtingen én over hun teleurstellingen.

'Kruispunt', zondag 25 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.