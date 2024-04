'Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie': een persoonlijke hybride documentaire op NPO 2

Regisseur Martijn Welles en zijn broer Robbert hebben sinds hun jeugd een verborgen wereld gecreŽerd. Hierin deelden ze hun grenzeloze fantasie, waarbij Robberts beperking geen enkele rol speelde.

Met een overvloed aan liefde, bewondering en een belofte aan zijn oudere broer, heeft Martijn nu besloten om na al die jaren hun jeugddroom te verwezenlijken en samen de fantasy film Tales of Neverland te maken.

Dit is de afstudeerfilm van Martijn voor zijn studie aan de St. Joost - Academie voor de Kunsten. Samen met zijn broer werkt hij aan het script, storyboard en scouten ze filmlocaties. Hiermee wil Martijn niet alleen aantonen dat geen enkele beperking een belemmering vormt voor een creatieve geest, maar ook het 'kind-zijn' omarmen met één laatste dans. Uit respect, bewondering, liefde en overtuiging van gelijkwaardigheid wil Martijn geen concessies doen wegens Robberts beperking. Met deze instelling begint hij aan het avontuur en tijdens het creatieproces wordt hem pijnlijk duidelijk dat het hebben van een broer met een beperking inzichten biedt - hoe bitterzoet ze ook mogen zijn - en zijn eigen imperfecties blootlegt.

Martijn Welles over 'Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie': 'Na vijf jaar studie aan de St. Joost - Academie voor de Kunsten heb ik ontdekt wat ik wil bereiken en tegelijkertijd wat ik daarvoor los moet laten. Door de wens van mijn broer te vervullen, heb ik geleerd om een volgende stap te zetten naar bewustwording en acceptatie voor het eigen individu. Deze film laat niet alleen zien hoe het is om op te groeien met een familielid met een beperking, maar voornamelijk dat wij in essentie allemaal zo onze beperkingen hebben en daardoor onszelf kunnen zien voor wie we werkelijk zijn.'

'Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie', zondag 28 april om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.