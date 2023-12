Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'. Hierin veel ruimte voor opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO 1.

Prins Jaime de Bourbon de Parme

Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme is te gast bij Rick Nieman. De prins vertegenwoordigde Nederland als klimaatgezant tijdens de klimaattop in Dubai. In 'WNL Op Zondag' blikt hij terug op COP28.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Zondagmorgen is minister van Defensie Kajsa Ollongren te gast in 'WNL Op Zondag'. De bewindsvrouw bespreekt de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en vertelt over het belang van militaire steun.

SER-voorzitter Kim Putters

Voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad in gesprek over de nieuwe politieke verhoudingen en de stand van het land. In wat voor economie willen we eigenlijk wonen, werken en leven? En heeft Den Haag genoeg oog voor de burger.

Joop van den Ende

Producent Joop van den Ende is te gast bij Rick Nieman. Nog steeds is de theaterman volop aan de slag. Onlangs ging zijn nieuwe musical 'De Hospita' in première. In 'WNL Op Zondag' pleit hij voor meer aandacht voor cultuur.

'WNL Op Zondag', zondag 17 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.