Jesse Klaver bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Jesse Klaver

Zondagmorgen is Jesse Klaver, de tweede man van GroenLinks-PvdA, te gast bij Rick Nieman. Hij is net terug van een confronterend bezoek aan Oekraïne en wil dat het Westen een flinke schep bovenop de steun aan het land doet in de strijd tegen de Russen. Kunnen de Oekraïners de oorlog dan winnen?

Voorzitter Veiligheidsberaad Wouter Kolff

Gevlucht uit Kiev, maar afkomstig uit Noord-Afrika. Zo maar een voorbeeld van de term 'derdelanders'. Deze derdelanders hebben niet langer recht op opvang en mogen dus het land worden uitgezet, maar dit leidt tot hoofdbrekens voor gemeenten. Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht, maakt zich zorgen.

Hoofdredacteur van Quote Paul van Riessen

Het was een goed jaar voor de megarijken; het waren er nog nooit zoveel en ze waren nog nooit zo rijk. Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, bespreekt de rijksten op aarde.

Podcast 'De Jongen Zonder Gisteren'

Wat als je niet weet, wat je niet weet? De zoon van Bernadette Deitmers verloor al zijn herinneringen door een hersenvliesontsteking. Hoe ziet je leven eruit als je je geheugen verliest? Josephine van der Erve dook in zijn leven en maakte er een indrukwekkende podcast over.

'WNL Op Zondag', zondag 7 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.