Ilja Gort gaat op zoek naar de mooiste en verrassendste streken in Frankrijk waar hij het verhaal achter de schoonheid van het land, mensen die hij ontmoet, de mooiste wijnen én het lekkerste eten zoekt.

Ilja kruipt in de huid van Henri IV, de boerenkoning, trekt met een kudde ezels de bergen in en is getuige van een doop à la Béarn, waarbij een baby met knoflook en zoete wijn wordt gedoopt. Met een stel eigenzinnige Béarnais speelt hij een spel met loodzware ballen, doet mee aan het kampioenschap soep koken en drinkt een wijn waar je plakken van kan snijden.

'Gort over de Grens', zaterdag 20 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.