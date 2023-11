Het eerste tv-debat met de nummers 2 in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen 5 november presenteert Rick Nieman een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin de nummers 2 uit de Nederlandse politiek met elkaar in debat gaan.

Alle nummers 2 van de partijen die aan kop gaan in de peiling doen mee.

Nicolien van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract

Sophie Hermans van de VVD

Esmah Lahlah van GroenLinks/PvdA

Fleur Agema van de PVV

Mona Keijzer van BBB

Eline Vedder van het CDA

Jan Paternotte van D66

Zij zijn de runners-up, de nummers 2 op het stembiljet, de running mates van de lijsttrekkers. Live vanuit het Vondelpark in Amsterdam kruisen zij de degens over de thema’s van deze verkiezingen. Aan bod komen economie, migratie, wonen, defensie, klimaat, zorg en veiligheid. Over ieder thema zullen telkens vier partijen met elkaar in debat gaan. Dat levert spannende combinaties op.

Zo gaat Nicolien van Vroonhoven (Nieuw Sociaal Contract) over migratie in debat met Fleur Agema (PVV), Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA) en Jan Paternotte (D66).

Over het thema veiligheid gaat Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA) de discussie aan met Mona Keijzer (BBB), Sophie Hermans (VVD), Eline Vedder (CDA).

Jan Paternotte (D66) staat tegenover Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD) en Eline Vedder (CDA) in het debat over het thema klimaat.

Ook over de andere onderwerpen wonen, economie, defensie en zorg gaan telkens 4 kandidaten in debat.

'Het WNL-debat: de Runners-up', zondag 5 november om 10.00 uur op NPO 1.