Frans Timmermans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' staat voor opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA

Zondagmorgen is lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA te gast bij Rick Nieman. In aanloop naar de verkiezingen bespreekt de partijleider de actuele politiek en de klimaatplannen van GroenLinks-PvdA.

Jessica Durlazcher

Schrijver Jessica Durlacher is te gast bij Rick Nieman. Zij schreef een indrukwekkend en persoonlijk essay voor NRC over Israel en het toenemende antisemitisme.

Hoofdredacteur Kamran Ullah

Hoe gaat een krant om met Gaza en Israël? Welke keuzes en afwegingen worden gemaakt? Daarover hoofdredacteur Kamran Ullah van de Telegraaf. Ook gaat hij in op de komende verkiezingen.

Schrijver Philip Dröge

Historicus Philip Dröge schreef het boek De Tawl, over de geschiedenis van de Nederlandse taal in Amerika. Dollar is bijvoorbeeld een Nederlands woord: daalder! Net als OK, candy, Santa Claus, coleslaw, whack, dope en vele andere woorden.

'WNL Op Zondag', zondag 12 november om 10.00 uur op NPO 1.