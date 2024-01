Dit streamt Videoland in februari

Videoland start het jaar met een knal, vol nieuwe programma's! Van meeslepende, persoonlijke verhalen in de Videoland Original dramaserie 'PATTY' en tot het uiterste gaan in 'Special Forces VIPS', tot eindexamenspanningen in de jeugddramaserie 'H3L'.

Februari belooft opnieuw sensatie, opwinding, emotie en onverwachte wendingen met onze nieuwste, exclusieve releases. Duik in het criminele leven met de Videoland Original documentaire 'De Godfather van Oss', maak je klaar voor een spectaculair hoogtepunt van 'Sleepers' seizoen twee én bereid je voor op een flinke dosis drama in de reünie van 'Echte Meisjes in de Jungle'.

Highlights februari

'Sleepers' S2 seizoensfinale

Als Noura Martin confronteert met zijn dubbelleven, heeft dat drastische gevolgen voor zijn gezin. Zeker nadat er een liquidatie plaatsvindt die letterlijk alles overhoop gooit. Martin moet noodgedwongen bij Willem wonen nadat hij door Noura het huis is uitgezet. Hij probeert alles op alles te zetten haar vertrouwen terug te winnen, maar als Tarik en Judith Martin dreigen te gaan ontmaskeren, lijkt het net zich voorgoed rondom Martin te sluiten.

De seizoensfinale van seizoen twee van de Videoland Original dramaserie 'Sleepers' is vanaf 2 februari te streamen bij Videoland. Tot dan stream je elke vrijdag een nieuwe aflevering.

'H3L' S6

Een jaar verder nadat Joey zijn leven in het water zag vallen en Rox het hare zag opgaan in vuur. Eindelijk krijgt iedereen antwoord op de vraag: wat is er hierna gebeurd? De groep zit nu in HAVO 5: hét examenjaar, waarin alle klasgenoten moeten nadenken over hun toekomst. Echter is het ook een jaar waarin iedereen moet dealen met de gevolgen van wat ze eerder hebben geflikt. Het examenjaar is een confronterend jaar voor onze 'H3L''ers, wat zorgt voor flink wat tegengas, fikse onzekerheden en grote problemen. Want wat als je in de steek wordt gelaten door iedereen die je vertrouwt? Door je ouders? Door je vrienden? En wat doe je als dit allemaal te veel voor je wordt?

Het zesde seizoen van Videoland Original jeugd-dramaserie 'H3L' is vanaf 12 februari zes weken lang elke werkdag te streamen bij Videoland. De eerste vijf seizoenen binge je al volledig bij Videoland. 'H3L' werd in 2023 genomineerd voor de Televizier-Ring Jeugd.

'PATTY'

Hey, hello! Patty Brard is een fenomeen. En één van de weinige vrouwen in de Nederlandse showbizz die niet alleen op uitbundige wijze die showbizz jarenlang op stelten heeft gezet, maar ook heeft laten zien dat hoe diep je ook zakt en hoe blut je ook bent, je altijd in staat bent om je eigen boontjes te doppen. Deze Videoland Original dramaserie verkent het levensverhaal van deze diva, die keer op keer hoog steeg, en keer op keer weer heel diep viel. Heel Nederland keek mee hoe Patty zich altijd weer staande bleek te houden in ‘a man’s world’. De serie is een gedramatiseerde versie van het levensverhaal en de carrière van deze strijder waarin Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen.

De Videoland Original dramaserie 'PATTY' is vanaf 18 februari om 21.30 uur in zijn geheel te streamen bij Videoland. Op hetzelfde tijdstip is de eerste aflevering ook te zien bij RTL 4.

'Reünie Echte Meisjes in de Jungle'

Famke Louise, Shanta Bakker, Jacomien Zoer, Deveny Sooda, Shirley Cramer, Lesley Versprille, Imen Dirie, Michelle Bibi, Kelly van der Veer, Esmee Ipema, Vonneke Bonneke en natuurlijk Michella Kox en Louisa Janssen reisden af naar de Surinaamse jungle voor een nieuw seizoen 'Echte Meisje In De Jungle' bij Videoland. Na 9 weken overleven in de jungle is het tijd voor de reünie. En dat zal zeker een spektakel worden, want de meisjes hebben genoeg meegemaakt in de jungle en zijn nog lang niet uitgepraat. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.

De reünie van de Videoland Original realityserie 'Echte Meisjes in de Jungle' is vanaf 26 februari te streamen bij Videoland. Tot die tijd stream je elke maandag een nieuwe aflevering bij Videoland.

'De Godfather van Oss'

Een spraakmakende Videoland Original docuserie over de val van een beruchte en gevreesde Brabantse woonwagenfamilie. De serie volgt een ultiem geheim onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Anderhalf jaar lang keek en luisterde de politie mee op plekken waar de familie zich volledig onbespied waanden. Voor het eerst vertellen politie en justitie over het spectaculaire politieonderzoek. Maar ook andere betrokkenen, inclusief een aantal verdachten, komen aan het woord.

De driedelige Videoland Original documentaire 'De Godfather van Oss' is vanaf 28 februari in zijn geheel te streamen bij Videoland.