Deze series zie je in april op National Geographic

De langverwachte spin-off van de legendarische 'The Incredible Dr. Pol'-serie is bijna te zien op National Geographic.

Onder leiding van Dr. Pol en zijn zoon Charles bundelen alle drie de generaties van de familie Pol hun krachten om hun dierenminnende imperium uit te breiden en een ambitieus nieuw project aan te pakken: het transformeren van 350 hectare onbebouwd land in een volledig functionerende familieboerderij!

Vanaf 6 april, elke zaterdag om 19.30 uur op National Geographic.

NIEUW

REBUILDING NOTRE DAME

Drie jaar na de verwoestende brand in Parijs krijgen we exclusieve toegang tot de wereldberoemde kathedraal ‘Notre-Dame de Paris’ op een cruciaal moment in het restauratieproces. De werkzaamheden om het monument te herbouwen worden opgevoerd in een poging om de geplande deadline van de heropening voor het publiek in 2024 te halen. Steigers vullen nu het interieur van de kathedraal en geven daardoor ongekende toegang tot elke centimeter van het bouwwerk wat anders nooit op die manier zichtbaar zou zijn. We ontmoeten wetenschappers, historici en ambachtslieden die meewerken om het 850 jaar oude meesterwerk in zijn oude glorie te herstellen.

Kijk 'Rebuilding Notre Dame' op maandag 15 april om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

UNDERWORLDS WITH MARIANA VAN ZELLER

De prijswinnende journaliste Mariana van Zeller onderzoekt hoe het er binnen de gevaarlijkste zwarte markten ter wereld aan toe gaat. In elke aflevering duikt ze in een andere onderwereld – van de handel in lichaamsdelen tot huurmoordenaars, sextortion en de smokkel van bruiden. Om op die manier de hoofdrolspelers te ontmoeten, de gang van zaken te leren kennen en om de schaduweconomie van de wereld, die miljarden waard is, beter te leren begrijpen.

Vanaf 10 april, elke woensdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

LAST OF THE GIANTS: WILD FISH

Cyril en zijn team van avontuurlijke filmmakers gaan op loodzware en gevaarlijke missies om de laatste reuzenvissen van de wereld te vinden, te bestuderen en te beschermen. Zo volg je het team door de Amazone en het Noorden van Canada op jacht naar de prehistorische Pirarucu, de enorme gepantserde witte steur. Ook gaan ze opzoek naar één van de meest bedreigde zoetwatergoliaths op de planeet, de Piraiba.

Vanaf 21 april, elke zondag om 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

MASSIVE ENGINEERING MISTAKES S5

In 'Massive Engineering Mistakes' zie je de meest ongelooflijke technische blunders ter wereld, van groot tot klein. Ze worden onderzocht, geanalyseerd en er worden oplossingen gevonden voor hoe ze een volgende keer voorkomen kunnen worden. Van hilarisch tot verbijsterend dom, dodelijk tot zeer kostbaar, al deze situaties komen allemaal voorbij in de serie.

Vanaf 3 april, elke woensdag om 21.30 uur op National Geographic.