Deze gasten ontvangt 'Groenteman op Zondag'

De Warme Winkel, een van de leukste en origineelste theatergroepen van Nederland, toert door het land met de voorstelling 'Myrte Siebinga zoekt een kamer'.

Aan tafel Vincent Rietveld, artistiek leider van De Warme Winkel en Myrte Siebinga zelf. In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met actrice, zangeres en cabaretière Eva Crutzen over haar vroegste culturele en muzikale invloeden. Regisseur en scenarioschrijver Shariff Nasr en presentator Sahil Amar Aïssa recenseren de speelfilm 'Dream Scenario' met in de hoofdrol Nicolas Cage en de voorstelling 'Baaaaa' van het collectief Circus Treurdier

'Groenteman op Zondag', zondag 10 maart om 19.48 uur bij BNNVARA op NPO 2.